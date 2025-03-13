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Рапид – Борац. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Фото: із відкритих джерел
Первая встреча между австрийской и боснийской командами завершилась ничьей 1:1. "Зелено-белые" в боснийском городе Баня-Лука первыми открыли счет, однако подопечные Младена Жижовича сумели спастись перед домашней публикой на 90+2 минуте. Этот же поединок пройдет уже в Вене. Фаворитом считается именно "Рапид".
Второй поединок стадии 1/8 финала Лиги конференций сезона 2024/2025 "Рапид" - "Борац" состоится в четверг, 13-го марта 2025-го года, в 19:45. Встреча пройдет в столице Австрии (Вене), на арене "Вестштадион".
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 13.
Лига Конференций, 1/8 финала
13 марта, 19:45. "Вестштадион" (Вена)
Главный арбитр: Аллард Линдхаут (Нидерланды)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 13
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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