Легия – Мольде. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Команды встречались друг с другом 5 раз, но ни разу "Легия" не побеждала "Мольде". Так же она подходит и к ответному матчу: с поражением 2:3 и надеждой на проход дальше.

Норвежцы захотят дать бой. В этом матче ещё ничего не решено. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Лига Конференций, 1/8 финала

13 марта, 22:00. "Войска Польского" (Варшава)

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

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