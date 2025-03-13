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Легия – Мольде. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Легия – Мольде. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команды встречались друг с другом 5 раз, но ни разу "Легия" не побеждала "Мольде". Так же она подходит и к ответному матчу: с поражением 2:3 и надеждой на проход дальше.

Норвежцы захотят дать бой. В этом матче ещё ничего не решено. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 12

Лига Конференций, 1/8 финала

13 марта, 22:00. "Войска Польского" (Варшава)

Главный арбитр: Матей Юг (Словения)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 12

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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