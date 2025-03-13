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Легия – Мольде. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команды встречались друг с другом 5 раз, но ни разу "Легия" не побеждала "Мольде". Так же она подходит и к ответному матчу: с поражением 2:3 и надеждой на проход дальше.
Норвежцы захотят дать бой. В этом матче ещё ничего не решено. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 13 марта.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 12
Лига Конференций, 1/8 финала
13 марта, 22:00. "Войска Польского" (Варшава)
Главный арбитр: Матей Юг (Словения)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 12
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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