ЛК. Рапид - Борац 2:1. Боснийцы взяли кредит на удачу у футбольного Бога

Столица Австрии встречала наши команды переменчиво и с довольно сильным дождем. Закономерно, что инициативой с первых минут, на правах хозяина и фаворита, завладели именно подопечные Роберта Клауса. Но, в то же время, как покажет предстоящая игра, сколько усилий им придется приложить, чтобы забить свои мячи...

"Зелено-белые" преобладали по владению мячом, а в контексте созданных моментов так и вообще тотально доминировали. Еще до первого тайма футболисты "Рапида" наработали на показатель 1,09 xG (8 против 1 по ударам за этот временной промежуток). Гостям же, ожидаемо, отводилась роль второго номера.

В частности, убийственная возможность была у Луиса Шауба. Австрийский вингер прицельно пробил под перекладину, однако, к счастью для "Бораца", их сербский голкипер Филип Манойлович в монструозном прыжке перевел этот удар на угловой. Впоследствии, тот же Манойлович нивелировал удар Освальда после провала своих партнеров в центре поля, что привело к быстрой контре.

Автрийцы продолжали нагнетать и в буквальном смысле зажимали футболистов в белой форме на чужой половине поля. Перед самым перерывом в конце концов размочить счет счет на "Вестштадионе" мог шведский центрфорвард хозяев Янссон. Но, "Борацу" снова повезло. Кожаный после удара Исака попал в перекладину.

Во втором тайме встреча сценарий игры не вообще не изменился. Хозяева обстреливали ворота боснийцев со всех возможных и невозможных позиций, имея катастрофическое для боснийцев преимущество по этому показателю. Уже на самом старте второй половины "Борацу" снова откровенно повезло. Скамейка запасных "Рапида" уже выпрыгивала от счастья, но мяч после рикошета подло направил в стойку.

К тому же свою команду продолжал спасать 28-летний Манойлович. Ну никак хозяевам не удавалось пробить сербского стража ворот... Ближе к последней трети поединка передачу в штрафной зоне получил Вурмбранд. Николаус эффектно накрутил на замахе нескольких оппонентов, но что же ты сделаешь... Опять мяч из "девятки" достал вратарь "Бораца".

И тут сработало извечное футбольное правило: "Не забиваешь ты - забивают тебе". Так и произошло. Одна из мизерного количества атак гостей закончилась взятием ворот. Словенец Санди Огринец классно поймал слета фланговую передачу и не оставил шансов голкиперу "Рапида". Первый удар в створ и сразу гол.

Чтобы вы понимали, на тот момент австрийцы имели преимущество по показателю ожидаемых голов (xG) 2,40 против 0,11 (!), а по ударам вообще безумный разрыв: 23 против всего 3-х.

Конечно, футбол высокого уровня не терпит избыточной романтики и сантиментов. Тем не менее, этот забитый мяч подопечных Младена Жижовича абсолютно, от слова совсем, не вытекал из логики игры. И справедливости ради, нужно отметить характер хозяев. Шок в Вене длился недолго. Даже после пропущенного мяча и огромного количества нереализованных моментов "Рапид" не стушевался и довольно быстро все-таки установил паритет на табло. Мастерски на краю штрафной разобрался Дион Бельо, подработал себе под левую и прошил ближний угол.

После этого, в ментальном плане у футболистов "Бораца" просто не было никаких шансов. Лимит удачи не может быть безлимитным (спойлер - в случае боснийцев все же может). "Рапид" выглядел просто лучше, и все. Австрийцы превосходили своих визави в каждом игровом компоненте.

Подопечные Клауса давили до самого конца, но казалось, что боснийцы взяли еще один кредит на удачу у футбольного Бога... Боснийцы снова чудом отбились и продолжили собственные безыдейные мучения до овертаймов.

Тем не менее, в дополнительное время все быстро стало на свои места. Вышеупомянутый Шауб, после передачи автора первого гола Бельо, распечатал ворота "Бораца". Сил и особого вдохновения уже не осталось ни у одной, ни у другой стороны. Свое преимущество "Рапид" уже до окончательного финального свистка удержал и закономерно получил путевку в четвертьфинал третьего по рангу еврокубка. Гости что-то там еще пыхтели, точнее будет сказать, имитировали атакующие потуги. Но насколько это все было безыдейным.

Австрийцы полностью заслужили эту победу, и если бы не невероятная удача боснийцев, должны были забивать больше и закрывать вопрос значительно раньше... В следующий раунд должны идти сильнейшие. И в нашем случае это безусловно команда Роберта Клауса. Просто терпеть слишком мало, критически мало.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Второй матч противостояния

1/8 раунда плей-офф Лиги конференций сезона 2024/25

Четверг, 13-е марта

Австрия, Вена. "Вестштадион"

"Рапид" - "Борац" 2:1

Голы: Бельо 70, Шауб 96 - Огринец 66

(Первый матч - 1:1)

"Рапид": Гедль, Болла, Цветкович, Ро Яо, Шауб (Радулович 103), Сангаре (Беркеет 112), Григич (Зайдль 66), Освальд (Бекле 103), Бельо, Вурмбранд (Кара 82), Янссон (Бишоф 102).

Главный тренер: Роберт Клаус.

"Борац": Манойлович, Роган (Чавич 97), Майерс, Каролина, Эррера, Граховац (Джаич 102), Огринец, Кулашин, Савич, Вукович (Николов 74), Деспотович (Враньеш 86).

Главный тренер: Младен Жижович.

Предупреждения: Вукович 40, Кулашин 52, Сангаре 73, Майерс 109.

Арбитр: Аллард Линдгут (Нидерланды).