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ЛК. Серкль Брюгге - Ягеллония 2:0. Несмотря на поражение готи выходят в 1/4 финала турнира

Лига конференций

Интересный поединок

ЛК. Серкль Брюгге - Ягеллония 2:0. Несмотря на поражение готи выходят в 1/4 финала турнира

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций. 1/8. Ответный матч
13 марта. Брюгге. Стадион: Ян Брейдел
Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)
"Серкль Брюгге" - "Ягеллония" - 2:0

"Серкль Брюгге": Уорлсон, Диаките (Хурадо 80'), Равич, Уткус (Перрен 67'), Назинью (Манье 46'), де Уайлд, ван дер Брюгген (Нунес Барбоза Дос Сантос 46'), Эфекеле, Сомерс, Ф.А, Гонсалвес (Бруннер 67').

"Ягеллония": Абрамович, Стоинович (Силва 46'), Скрипчак, Эбоссе, Моутинью, Флек, Кубицкий (Романчук 58'), Имас, Вильяр (Чурлинов 58'), Пулулу, Гансен.

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