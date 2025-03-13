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ЛК. Серкль Брюгге – Ягеллония 2:0. Вылетели, но получили уважение
"Серклю" не хватило одного гола до безумного камбека
Getty Images / Global Images Ukraine
Из-за отставания в три мяча после первого поединка болельщики бельгийцев могли воспринять данный матч за формальность – может, поэтому стадион был полупустым. Хозяев ситуация не устраивала и уже с первых минут "Серкль" пытался забить быстрый гол, что значительно повысило бы моральный дух команды.
На 8-й минуте им это удалось: Ван дер Брюгген сыграл на подборе и отличным ударом из-за пределов штрафной пробил в дальний угол. Команда из Брюгге только увеличивала давление на "Ягеллонию", которая еще не пришла в себя. Через 20 минут поляки не сделали ни одного опасного подхода к воротам соперника.
Казалось, что "Серкль" близок ко второму голу, чего крайне нужно было избегать гостям, тем более до перерыва. Польской команде приходилось немало нарушать, чтобы сбивать темп игры – первый тайм был не по сценарию коллектива. Удержать текущий счет удалось – клубы отправились на перерыв без изменений.
Начало второго тайма выпало на очередной быстрый гол бельгийцев: на 50-й минуте затолкал мяч Аугусто и сократил отставание до одного гола. Ситуация постепенно становилась критической для "Ягеллонии". Стадион безумно поддерживал хозяев – надежда на четвертьфинал появилась.
Гости играли с огнем: игра по счету привела к тотальной доминации "Серкля" - 18 ударов против 1-го, в створ 6 против 1-го соответственно на 65-й минуте игры. Впоследствии поляки наконец-то включились и начали отвечать своими моментами. Бельгийский коллектив продолжал давить на "Ягеллонию", применяя многочисленные кроссы в штрафную и удары по воротам.
В финальной части матча польский клуб выглядел увереннее: удалось лучше контролировать ситуацию и время от времени перехватывать инициативу. Арбитр добавил 4 минуты к основному времени. "Ягеллонии" все же удалось удержать счет и благодаря результату первого поединка выйти в четвертьфинал. "Серкль" не смог дожать гостей – команда проявила характер, но покинула турнир.
Zo trots! Wat een Europese campagne. Bedankt boys! #CERJAG #UECL pic.twitter.com/n5DmxzJ0Or— Cercle Brugge (@cercleofficial) March 13, 2025
Лига конференций, 1/8, ответный матч
Стадион: Ян Брейдел (Брюгге)
Главный судья: Мортен Крог (Дания)
"Серкль" - "Ягеллония" 2:0 (Первый матч 0:3, общий – 2:3)
Голы: Ван дер Брюгген (8), Аугусто (50)
"Серкль": 3-4-2-1, Варлесон – Диаките (Хурадо, 80), Равич, Уткус (Перрен, 67) – Эфекель, Ван дер Брюгген (Нунес, 46), где Уайлд, Назинью (Манье, 46) – Сомерс, Гонувес (7)
"Ягеллония": 4-3-3, Абрамович – Моутинью, Эбосс, Скшипчак, Стоинович (Силва, 46) – Флах, Кубицкий (Романчук), Имас – Хансен, Пулулу, Вильяр (Чурлинов, 58)
Предупреждения: Кубицкий (21), Моутинью (81), Хансен (88), Имас (89)
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