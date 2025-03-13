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ЛК. Юргорден – Пафос 3:0 (3:1 общ). Образцовый камбэк

Лига конференций

В первом матче победила кипрская команда со счетом 1:0

ЛК. Юргорден – Пафос 3:0 (3:1 общ). Образцовый камбэк

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Антон Витряк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: "3Arena" (Стокгольм)

Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)

"Юргорден" – "Пафос" 3:0

В первом матче победила кипрская команда со счетом 1:0

Голы: Фаллениус (35), Стенссон (69), Нгуен (86)

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