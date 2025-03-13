ЛК. Юргорден – Пафос 3:0 (3:1 общ). VAR не помешал

После того главный арбитр дал стартовый свисток команды принялись искать бреши в обороне противника. Правда первые пять минут запомнились контролем мяча со стороны хозяев и одним ударом в створ. Но все попытки не прошли даром и уже на 6-й минуте болельщики увидели первый забитый гол. Нгуен вырвался вперед и партнер по команде увидел это. Полузащитник отдал точную передачу после чего форвард отправил мяч в сетку ворот сильным ударом низом. Вратарь ничего не смог сделать. Но радовались хозяева недолго, так как бригада судей VAR увидела игру рукой. Гол отменен и "Пафос" чудом спасся.

Первая тридцатиминутка запомнилась безумным желанием "Юргордена" открыть счет. Хозяева с каждой минутой повышали процент владения мячом и пытались подобраться к воротам соперника. "Пафос" к этому времени уступал по всем показателям, но несколько моментов все же имел. Самым знаковым был эпизод с дальним ударом из-за пределов штрафной площади. Но и здесь голкипер "Юргордена" был на высоте и с легкостью забрал мяч в руки.

И вот за десять минут до окончания первого тайма все же "Юргорден" выходит вперед. Одна из тех многих атак, которая все-таки завершилась успехом. Нгуен, который уже забил, но гол отменили после просмотра VAR отдал изысканную передачу на партнера по команде. Фаллениус сделал забегание за спину защитников "Пафоса" и в касание отправил мяч в сетку ворот Ивушича.

Второй тайм начался с того же напора хозяев. "Юргорден" высоко встречал "Пафос" и не давал им перейти половину поля. В одном из таких прессингов гости потеряли мяч и сразу же поплатились за это. Тобиас подхватил мяч сразу за пределами штрафной площади и точным ударом отправил мяч прямо под штангу. Голкипер пытался спасти ситуацию, но прыгнул слишком поздно. И снова бригада VAR на чеку, и они заметили фол в атаке после чего гол был отменен.

На 69-й минуте случился "Юргорден" удвоил свое преимущество и сделал это весьма красиво. После неудавшейся контратаки хозяева перешли в позиционную борьбу и отняли мяч на правом фланге. После чего последовал перевод в центр поля, где и оказался Стенссон. Полузащитник недолго думая пробил в дальний угол и здесь снова Ивушич был бессилен. Мяч с невероятной точностью залетел прямиком под самую штангу.

Концовка матча выдалась напряженной. Все из-за того, что у гостей ничего не получалось на футбольном поле. Они начали фолить у своих ворот, чтобы не пропустить третий мяч. "Юргорден" продолжал свой натиск и не собирался останавливаться. И всё-таки этот третий гол случился и хозяева окончательно поставили точку в этом матче. Безусловно по статистическим показателям "Пафос" наиграл на один забитый гол, но этого кроме как на бумагу не произошло. Несмотря на поражение в первом матче на выезде "Юргорден" дома при поддержке своих фанатов одолел непростого оппонента и пробился в следующий раунд Лиги конференций.

Лига конференций, 1/8 финала

Стадион: "3Arena" (Стокгольм)

Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)

"Юргорден" — "Пафос" 3:0

Голы: Оскар (35), Стенссон (69), Нгуен (86)

"Юргорден": 4-2-3-1: Нилссон (Ринни, 75) – Косуги, Ларссон, Тенхо, Адам – Шуллер (Финдел, 82), Стенссон – Патрик (Приске, 82), Тобиас, Оскар – Нгуен.

"Пафос": 4-3-3: Ивушич – Сема (Кина, 76), Шарлия, Лукассен, Силва – Жоа, Танкович, Драгомир (Жажа, 76) – Бруно (Шуньич, 46), Жайро (Андерсон,62), Пепе.

Предупреждения: Нгуен (69), Шуллер (80), Стенссон (85) — Сема (48), Шуньич (57), Лукассен (60), Танкович (61), Силва (82), Пепе (90+3)