ЛК. Витория Гимарайнш - Бетис 0:4. Другой настрой - совсем другой результат

Лига конференций. 1/8 финала (ответный матч)

13 марта. Гимарайнш. "Афонсу Энрикеш"

Арбитр: Сердар Гозубуюк (Нидерланды)

"Витория Гимарайнш" - "Бетис" 0:4 (первая игра - 2:2)



Голы: Бакамбу 5, 20, Антони 58, Иско 80

"Витория Гимарайнш": Варела — Эверттон (Мага 46), Боревкович, Вильянуэва, Ж. Мендеш — Силва, Гендель (Бени 73), Эмбало (Арканджо 46), Ж.С.Мендеш (Саму 60), Сантос — Оливейра (Рамирес 76)



"Бетис": Вьетес - Руибаль, Льоренте, Бартра, Р. Родригес - Альтимира (Натан 73), Форнальс - Антони, Иско (Гарсия 82), Х. Родригес (Эззальзули 59) - Бакамбу (Флорес 82)

Предупреждения: Эмбало 43, Оливейра 45+1, Силва 49, Ж. Мендеш 70, Мага 78 - Альтимира 41, Льоренте 45+1

Вспоминая то сопротивление, которое "Витория" продемонстрировала неделю назад на "Бенито Вильямарине", можно было спрогнозировать, что сегодня "Бетису" предстоит приложить немало усилий, чтобы пройти в следующую стадию.

Заряженности хозяевам перед стартовым свистком могла добавить и волшебная атмосфера на трибунах, но не по их плану все пошло уже с самого начала.

На 5-й минуте Антони отдал длинную передачу на Бакамбу, тот раскрутил защитника, вышел на свободное пространство и пробил мимо голкипера в штрафной.

До середины первого тайма "огурцы" увеличили преимущество. Второй гол в поединке после навеса Рубиаля забил Бакамбу.





Ответить "Гимарайнш" смог лишь благодаря сольному проходу Генделя, который выдал под удар Мендешу - Вьетес его отбил, а Оливейра добивал с острого угла уже мимо.

В перерыве главный тренер "Витории" Луиш Фрейре сделал двойную замену, обновив правый фланг.

Впрочем, не помогло и это. На 58-й минуте Иско запустил в отрыв Антони, и тот вместо того, чтобы дать возможность оформить хет-трик Бакамбу, решил пробить сам, и не прогадал. Точное попадание в нижний угол.

Вскоре у португальского коллектива появился неплохой шанс размочить счет, но Сантос с разворота послал мяч выше с выгодной позиции.

В начале восьмой десятиминутки "огурцы" довели дело до полного разгрома. На первых ролях снова были никто иные как Антони и Иско. Бразилец легко прорвался по флангу, и выдал на пустые ворота испанцу - 4:0.





Единственное, в чем "Витория" смогла превзойти соперника - во владении мячом. Итоговый показатель - 62 на 38 в пользу "завоевателей".

В четвертьфинале Лиги конференций "Бетис" сыграет с польской "Ягеллонией".