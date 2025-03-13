ЛК. Лугано – Целе 5:4. Чтобы определить победителя в матче, понадобилось девять забитых мячей и серия пенальти

Ответный матч швейцарско-словенского противостояния на клубном уровне. Неделю назад минимальную победу со счётом 1:0 одержали словенцы. Применив ротацию и где-то пожертвовав своим играми в национальных чемпионатах, в минувшее воскресенье (“Лугано” проиграло “Сьёну” 1:2, а “Целе” сыграло с “Приморьем” вничью 2:2), команды во всеоружии подошли к сегодняшней игре, в которой решается, кто из них впервые в истории сыграет в четвертьфинале еврокубка.

Первый тайм. И размеренное начало от команд. Словно не хватило первой игры и они продолжают присматриваться друг к другу.

Редко когда увидишь на уровне таких команд такой компонент, как “сухой лист”. На 7-й минуте при подаче углового Гргич закрутил мяч в дальний угол. Мяч попал в штангу.

1:0! Гол прямо разбудил сонную игру. На 21-й минуте Валенсуэла подал верхом в штрафную, защитник гостей Дулка неудачно обработал мяч, на который первым среагировал Кутсиас. Георгиос покатил круглого вдоль ворот мимо вратаря на Махмуда, которому оставалось только подставить ногу. Защитники стояли, как заворожённые, поднимая руки, чтобы сигнализировать офсайд у игроков хозяев. Но после просмотра ВАРа положения вне игры там не нашли. “Лугано” выходит вперёд в матче и сравнивает счёт по сумме двух игр.

Феерическая концовка тайма. Команды устроили перестрелку в последние пять минут до перерыва.

1:1! На 40-й минуте проходит вертикальная атака у словенцев. Кучиш отдаёт голевую передачу на Сеслара. Свит проскочил между Валенсуэлой и Хайдари, и ударил очень точно. Мяч мимо ноги вратаря от штанги залетел в ворота.

2:1! На 42-й минуте Гргич забрасывает мяч от центра в штрафную. Его принимает Штеффен и отдаёт голевую на дальний угол. Там Кутсиас в касание отправляет мяч в сетку ворот. Защитники опять замерли, в надежде на офсайд. Но к ВАРу уже даже не прибегали.

3:1! Игроки Лугано даже не думают останавливаться. 44-я минута. В центре поля Дос Сантос накрывает передачу Ньето. Мяч подхватывает Бислими и отдаёт на ход тому же Дос Сантосу, который от центральной линии поля убегает от защитников и бьёт под опорную ногу вратарю, делая итоговый счёт первого тайма. Отдыхаем.

Второй тайм начинается с то ли с удара, то ли с передачи от Занотти от края штрафной. Мяч летел под перекладину. Вратарь гостей Рикардо Силва в прыжке смог перевести его на угловой.

3:2! Целе не сдаётся, и её усилия приводят к успеху. НА 68-й минуте им удаётся сравнять счёт по сумме двух игр. Карничник отдал идеальную передачу в штрафную, в ноги Светлину. Тамар уходит рывком от Махмуда и бьёт мимо вратаря.

На 74-й минуте футболисты Целе радостно поднимали руки вверх. Квесич ударил из-за пределов штрафной. Вратарь Лугано Сайпи отбил его. А набежавший Матко отправил мяч в сетку ворот. Но после просмотра ВАР судьи отменили взятие ворот. Матко был в офсайде в момент удара Квесича.

4:2! Голевую феерию подхватывают хозяева. На 79-й минуте после передачи от Штеффена, Кутсиас на рывке ушел от Вуклишевич и над руками вратаря отправляет мяч в ворота. Вновь хозяева впереди по сумме двух встреч.

4:3! Потуги Целе забить уже в компенсированное время, привели к драматической развязке концовки второго тайма. Хайдари подкосил Квесича и после просмотра ВАР судья назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал Кучиш! Ничья по итогам двух встреч и будет назначено дополнительное время! В котором хозяева будут уже в меньшинстве. За свой фол Хайдари был удалён с поля.

Дополнительное время и голы продолжают забиваться! Целе делает счёт 4:4 в этом матче. Это Ньето на 97 минуте ударил из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от Эль Вафи залетает в ворота.

На последней минуте первого дополнительного тайма Квесич мог забивать ещё после прострела Матко. Ворота были пусты, но прямо с ноги Марио мяч выбил на угловой Занотти.

На 114-й минуте произошла стычка, где ряд игроков получили жёлтые карточки, а также свою жёлтую за разговоры получил тренер Лугано Крочи-Торти, а красную кто-то из его помощников. Но это только раззадорило хозяев, придав силы и на 118-й Думбия подхватив мяч у штрафной, направил его между защитниками и вратарём в ворота! 5:4! Серия пенальти стало возможной в этом матче!

Хозяева ужасно били пенальти. Пшибылко ударил выше ворот, удар Штеффена отбил Сайпи, а Чиминьяни проверил на прочность перекладину. У гостей все били без промаха.

“Целе” впервые в своей истории проходит в четвертьфинал еврокубка!

Лига конференций. 1/8 финала. Второй матч.

Стадион: “Стокхорн Арена” (Тун)

Главный судья: Андрис Трейманис (Латвия)

“Лугано” – “Целе” 5:4

Голы: Махмуд 21, Кутсиас 42, Дос Сантос 44, Кутсиас 80, Думбия 118 – Сеслар 40, Светлин 68, Кучиш 90+5 (с пенальти), Ньето 97

Серия пенальти: 1:3

“Лугано” (били первыми): Пшибылко (выше ворот), Штеффен (вратарь), Мэй (забил), Чиминьяни (перекладина)

“Целе”: Эдмилсон (забил), Сеслар (забил), Карничник (забил)

“Лугано”: Сайпи – Хайдари, Мэй, Валенсуэла (Маркес 102) – Занотти, Махмуд (Эль Вафи 90+6), Гргич (Думбия 102), Дос Сантос (Чиминьяни 63) – Штеффен, Бислими, Кутсиас (Пшибылко 88)

“Целе”: Силва – Ньето, Бейгер, Вуклишевич, Карничник – Дулька (Квесич 46) – Делорье-Шобе (Матко 46), Забуковник, Светлин, Сеслар – Кучиш (Эдмилсон 117)

Предупреждения: Дос Сантос 51, Кутсиас 61, Осигве 105+3, Чиминьяни 114, Штеффен 114, Крочи-Торти(тренер) 114 – Делорье-Шобе 24, Светлин 105, Силва 114

Удаления: Хайдари 90+4, Марано (клубный врач) 114 – Поточник (помощник тренера) 114