ЛК. Челси — Копенгаген 1:0 (общ. 3:1). Печальные лондонцы печально проходят дальше

Кажется, Энцо Мареска слишком легкомысленно отнесся к этому матчу, это можно сказать по стартовому составу, который он выпустил на ответный матч против "Копенгагена". В первом матче была добыта сложная победа на выезде со счетом 2:1, а теперь, когда все перенеслось в Лондон, то наставник "синих" подумал, что здесь можно получить еще меньшей кровью.

На флангах обороны непрофильные для этого футболисты, в атаке молодой Джордж и не очень удачный трансфер Кирнан Дьюсбери-Холл. Только в центре поля были Энцо Фернандес и Мойзес Кайседо, что не вызвало никаких вопросов. Как оказалось, такой выбор стартового состава был ошибкой, за которую датчане были готовы наказать в любой момент.

Пятерка в обороне от гостей была прогнозируемой. Но стоит отмечать не только количество, но и качество, с которым они сыграли в обороне сегодня. В первом тайме "синие" не смогли нанести ни одного удара в сторону ворот соперника. Ни одного. Вот просто представьте себе, насколько беспомощными выглядели ребята Марески, что не смогли хотя бы раз пробить в первом тайме. Четко их останавливали соперники. Медленными были лондонцы и это было похоже на катастрофу.

Зато подопечные Якуба Неструпа великолепно сыграли не только в обороне, но и в атаке. Они проводили свои наступления и некоторые были очень острыми. Особенно запомнился удар от Уэскаса в середине первой половины, когда только Ачемпонг в последний момент заблокировал. Еще несколько ударов по воротам Йоргенсена все же не оказались в сетке ворот. Но такое выступление Мареска терпеть не хотел. Уже после первого тайма в бой пошли Марк Кукурелья и Коул Палмер.

И это сработало. Да, выход двух футболистов заставил забегать всю команду. Сразу пошли удары по воротам, третий из которых оказался результативным. Внезапно момент гениальности почувствовал Кирнан Дьюсбери-Холл. Перехватил мяч на чужой половине Кукурелья, круглый оказался у Кирнана, который прошел нескольких соперников и пробил в дальний угол ворот Рамая. 1:0 и в тот момент прямо чувствовалось, как у игроков "Копенгагена" опустились руки. Они так отчаянно бились и были близки к тому, чтобы сравнять счет, а в итоге пропускают гол.

Ну а "Челси" наконец ожил, они продолжили систематически наступать на чужие ворота после того, как открыли счет. Как будто провального первого тайма не было вообще. Запала хватило на 15-20 минут, однако "Копенгаген" полностью погас в атаке и это было ключевым. Датчане смирились с тем, что вылетают и было достаточно всего одного забитого гола, чтобы полностью их в этом убедить, они уже не сопротивлялись и не очень боролись.

Победа "Челси" при катастрофическом первом тайме, при неудачной игре даже во второй половине, учитывая ожидания, которые есть от этой команды. Они проходят дальше, хотя их соперники из Дании были замечательными, просто не справились с эмоциональным шоком от пропущенного гола. Далее у "синих" четвертьфинал против победителя пары "Легия"/"Мольде", которые сейчас перешли к экстра-таймам.

Лига Конференций. 1/8 финала, ответный матч

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

"Челси" — "Копенгаген" 1:0 (общ. 3:1)

Гол: Дьюсбери-Холл (55)

"Челси": Йоргенсен — Чалоба, Адарабиойо, Бадиашиль, Ачемпонг (Кукурелья, 46) — Кайседо (Джеймс, 79), Фернандес (Палмер, 46) — Джордж, Дьюсбери-Холл, Санчо (Нкунку, 65) — Нету (Антви, 90)

"Копенгаген": Рамай — Уэскас, Габриэл, Дикс, Хацидиакос, Мелинг — Эльюнусси (Ларссон, 59), Клем (Фальк, 77), Фрогольдт (Маттссон, 83), Ашури (Роберт, 76) — Клаессон (Шейха, 59)

Предупреждения: Кукурелья (69), Адарабиойо (85) — Ашури (76)