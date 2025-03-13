ЛК. Фиорентина – Панатинаикос 3:1. Фиалки мчатся к своему третьему финалу подряд

После конкурентного и драйвового первого матча в Греции все мы ждали нечто подобное и в Италии, ведь домашняя победа "Панатинаикоса" (3:2) была неожиданной, а сама игра прошла на встречных курсах и подарила нам целых пять голов. К сожалению, ответный матч не оправдал наших ожиданий. Я, конечно, имею в виду отсутствие интриги, ведь игра во Флоренции прошла под полную диктовку хозяев поля.

Уже с первых минут стало понятно, что "Фиорентина" делает ставку на быстрый гол. Они начали матч не просто активно, а даже агрессивно. Вероятно, итальянцы хорошо проанализировали ошибки прошлого поединка и поняли, что игра на встречных курсах (атака на атаку) - слишком рискованный сценарий. В такой авантюрной перестрелке победа может достаться не той команде, которая создает больше моментов, а той, которой больше повезет. Именно такое развитие событий мы с вами уже видели в Греции неделю назад. Потому неудивительно, что в домашней игре "фиалки" взяли мяч под свой контроль, мгновенно вступая в прессинг после потери. На всех участках поля.

Такой доминантный стиль дал свои плоды уже на 12 минуте, когда Роландо Мандрагора открыл счет в игре - ему удался шикарный удар с дальней дистанции.

Конечно, на этом итальянцы и не думали успокаиваться. Они продолжили идти вперед большими силами, не сбавляя своего давления. Тот таки Мандрагора мог оформлять дубль уже через пять минут после первого взятия ворот, но Дранговски выполнил блестящий сейв.

Однако на 24 минуте даже польский голкипер уже был бессилен, когда Гудмунссон, обойдя нескольких оппонентов, нанес точный удар из пределов штрафной площадки. До конца первого тайма хозяева не снижали скоростей и имели еще несколько хороших возможностей, чтобы отличиться в третий раз, но подвела реализация.

Довести счет до разгромного "фиалки" смогли только во втором тайме. Робин Госенс отдал свой третий ассист в этом двухматчевом противостоянии, а результативный удар нанес Мойзе Кин. Лишь после этого хозяева наконец-то выдохнули, ведь игра была фактически сделана - греки, которые не могли выйти из своей штрафной на протяжении всего матча, теперь должны были забивать дважды за последние 15 минут.

Чуда, конечно, не произошло. Да, "Панатинаикос" все же смог наиграть на гол престижа усилиями Фотиса Йоаннидиса, реализовавшего пенальти, но на большее греков уже не хватило. Их вылет был вполне закономерным - "фиалки" уверенно показали разницу во время ответного матча, поэтому закономерно пробились в четвертьфинал, где их будет ждать противостояние со словенским "Целье".

Лига Конференций. 1/8 финала

13.03.2025. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный судья: Джон Битон (Шотландия)

"Фиорентина" 3:1 "Панатинаикос"

Голы: Мандрагора (12), Гудмундссон (24), Кин (75) – Йоаннидис (81, пен.)

"Фиорентина": де Хеа, Раньери (Дзаньоло, 79), Комуццо, Понграчич, Гудмундссон (Бельтран, 60), Гозенс, Додо (Морено, 94), Фаджоли, Катальди (Фолоруншо, 60), Мандрагора (Адли, 79), Кин.

"Панатинаикос": Дронговски, Младенович, Ваяннидис, Ингасон, Аран (Гнезда Черен, 87), Максимович, Сиопис, Унаи, Джуричич (Йоаннидис, 57), Тете (Пельистри, 87), Свидерский (Еремеефф, 75).