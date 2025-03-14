Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сформировались все пары 1/4 финала Лиги Конференций
Осталось немного матчей до финала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Конференций сформировались все пары 1/4 финала. Остались сильные команды, которые жаждут трофей.
Сформировались все пары 1/4 финала Лиги Конференций.
- Бетис – Ягеллония
- Целе – Фиорентина
- Челси – Легия
- Юргорден – Рапид
???? Conference League - Quarterfinals:— Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2025
???????? Real Betis vs ???????? Jagiellonia Białystok
???????? Celje vs ???????? Fiorentina
???????????????????????????? Chelsea vs ???????? Legia Warszawa
???????? Djurgården vs ???????? Rapid Wien pic.twitter.com/1zSYtE4w03
Напомним, что после 1/8 финала турнир покинули "Лугано", "Серкль", "Борац", "Пафос", "Витория Гимарайнш", "Мольде", "Панатинаикос", "Копенгаген".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матчи пройдут 10 и 17 апреля
Популярное сейчас
- Цыганык: В УАФ идет травля Реброва. Возможно, у него не будет мотивации работать после ЧМ-2026
- Правило могут пересмотреть. В УЕФА прокомментировали отмененный пенальти Альвареса
- Россия изложила свои максималистские требования относительно мирного урегулирования войны, - WP
- Юргорден – Пафос. Анонс и прогноз матча 1/8 Лиги конференций на 13.03.2025
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак