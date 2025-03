В Лиге Конференций сформировались все пары 1/4 финала. Остались сильные команды, которые жаждут трофей.

Сформировались все пары 1/4 финала Лиги Конференций.

???? Conference League - Quarterfinals:



???????? Real Betis vs ???????? Jagiellonia Białystok



???????? Celje vs ???????? Fiorentina



???????????????????????????? Chelsea vs ???????? Legia Warszawa



???????? Djurgården vs ???????? Rapid Wien pic.twitter.com/1zSYtE4w03