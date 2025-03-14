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Сформировались все пары 1/4 финала Лиги Конференций

Лига конференций
Обновлено

Осталось немного матчей до финала

Сформировались все пары 1/4 финала Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Конференций сформировались все пары 1/4 финала. Остались сильные команды, которые жаждут трофей.

Сформировались все пары 1/4 финала Лиги Конференций.

  • Бетис – Ягеллония
  • Целе – Фиорентина
  • Челси – Легия
  • Юргорден – Рапид

Напомним, что после 1/8 финала турнир покинули "Лугано", "Серкль", "Борац", "Пафос", "Витория Гимарайнш", "Мольде", "Панатинаикос", "Копенгаген".

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Матчи пройдут 10 и 17 апреля

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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