ЛК. Легия – Мольде 2:0. Не хватило 90 минут для определения победителя

К матчу "Легия" подходила с разницей в один мяч. Но неудачная серия с норвежцами давала о себе знать.

В стартовом составе обоих команд три футболиста были в одной жёлтой карточке от дисквалификации. У хозяев это были защитники Капюади с Вшолеком и нападающий Ходына.

У "Мольде" - защитники Стеневик и Лун, а также полузащитник Энггор.

Матч начался при дождевой погоде. В первые минуты атаковали хозяева. Временами включались гости.

Опасный момент "Легии" возник на 20-й минуте. Польская команда подавала угловой, Гуаль головой пробивал по воротам и попал в стойку.

На 32-й минуте футболисты "Мольде" подали с центра поля, Гульбраннсен побежал в контратаку и поразил ворота. Но оказался в положении вне игры. Видеоарбитры проверили и подтвердили решение.

"Легия" ответила спустя 2 минуты. Хозяева нашли свободные зоны гостей и пробрались в штрафную. Ейнджейчик подал мяч и Моришита замкнул. Японец забил третий гол в 7 матчах.

"Мольде" атаковали в конце тайма, но голами это не закончилось. Команды ушли на перерыв.

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В начале второго тайма гости пошли в атаку и даже пытались пробить по воротам. Но одна из таких атак закончилась ударом в нос Тобиаша. Медики вставили тампоны в нос, и вратарь смог продолжить матч.

Опасные моменты возникли на 80-й минуте. Сначала футболисты "Мольде" организовали контратаку и вышли один на один с вратарём. Но мяч задержали и упустили свой шанс. Далее в атаку пошли хозяева и их удар закончился выше ворот.

В конце "Легия" была близка к проходу далее, но опять же мяч был мимо ворот. Игра перешла в экстра-таймы.

Момент возник у хозяев на 108-й минуте. Гуаль обошёл двух защитников и пробил меж ног вратарю.

"Мольде" в конце матча остался в меньшинстве. Эриксен за 2 минуты получил две жёлтые карточки и ушёл с поля. Немножко команды потолкались, но всё закончилось мирно. Также удаление получил капитан «Легии» Енджейчик на скамейке для запасных.

"Легия" впервые в истории побеждает "Мольде" и проходят далее.

Лига Конференций. 1/8 финала.

Легия – Мольде 2:0

Голы: Моришита (34), Гуаль (108)

"Легия" (4-3-3): Тобиаш – Вшолек, Ейнджейчик, Капюади, Рубен Винагре – Капустка, Аугустыняк (Ойеделе, 90+3), Элитим (Гонсалвеш, 84) – Ходына (Бичахчян, 89), Гуаль, Морисита

"Мольде" (4-3-3): Карлстрем – Линнес (Хеуген. 60), Амундсен, Лунд, Стеневик – Брейвик, Энггор (Дага, 91) – Эриксен, Вольфф-Эйкрем, Меллер-Дели (Хестад, 71) – Гульбраннсен (Ихлер, 90+6)