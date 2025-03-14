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Энцо Мареска объяснил ключ к победе Челси над Копенгагеном
Пробились в четвертьфинал Лиги конференций
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Синие" выиграли ответный матч против "Копенгагена" (1:0) и пробились в четвертьфинал ЛК. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда заслуженно прошла по сумме двух матчей, а тактический анализ в первых таймах обеих игр стал решающим фактором успеха.
"Первый и второй матчи были очень похожими. В Дании нам было тяжело в первом тайме, а после перерыва мы прибавили. Это было запланировано. В первой игре мы попытались проанализировать первый тайм, чтобы в случае необходимости активизироваться во втором. Поскольку мы победили там, то подготовились по тому же принципу и сегодня. Сначала анализировали ситуацию, а затем вносили необходимые изменения.
Мы изменили структуру. Сняли Джоша Ачемпонга не потому, что он играл плохо - он выполнял новую для себя роль и действовал очень хорошо. Но нам нужно было перестроиться. В таких матчах важна терпеливость. Мы атаковали пятью игроками, а нужно было шестью. Во втором тайме мы выглядели значительно лучше и заслужили победу по сумме двух матчей", - сказал Мареска.
Добавим, что в 1/4 лондонцы встретятся с варшавской "Легией".
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