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Энцо Мареска объяснил ключ к победе Челси над Копенгагеном

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Пробились в четвертьфинал Лиги конференций

Энцо Мареска объяснил ключ к победе Челси над Копенгагеном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Синие" выиграли ответный матч против "Копенгагена" (1:0) и пробились в четвертьфинал ЛК. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда заслуженно прошла по сумме двух матчей, а тактический анализ в первых таймах обеих игр стал решающим фактором успеха.

"Первый и второй матчи были очень похожими. В Дании нам было тяжело в первом тайме, а после перерыва мы прибавили. Это было запланировано. В первой игре мы попытались проанализировать первый тайм, чтобы в случае необходимости активизироваться во втором. Поскольку мы победили там, то подготовились по тому же принципу и сегодня. Сначала анализировали ситуацию, а затем вносили необходимые изменения.

Мы изменили структуру. Сняли Джоша Ачемпонга не потому, что он играл плохо - он выполнял новую для себя роль и действовал очень хорошо. Но нам нужно было перестроиться. В таких матчах важна терпеливость. Мы атаковали пятью игроками, а нужно было шестью. Во втором тайме мы выглядели значительно лучше и заслужили победу по сумме двух матчей", - сказал Мареска.

Добавим, что в 1/4 лондонцы встретятся с варшавской "Легией".

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Копенгаген Челси (Лондон) Энцо Мареска Лига конференций
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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