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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций

Лига конференций

Фаворитом является английский клуб

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге конференций после завершения стадии 1/8 финала.

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Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Челси", чьи шансы оцениваются в невероятные 51,1%.

На втором месте же расположилась итальянская "Фиорентина" с 21,6%. Тройку лидеров замыкает "Реал Бетис", чьи шансы компьютер оценил в 18,1% Далее идут два польских клуба – "Легия" с 2,7%% и "Ягеллония" с 2,4%.

Добавим, что сезон Лиги конференций 2024/25 завершится финалом во Вроцлаве 28 мая.

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
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