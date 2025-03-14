Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций

Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге конференций после завершения стадии 1/8 финала.

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Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Челси", чьи шансы оцениваются в невероятные 51,1%.

На втором месте же расположилась итальянская "Фиорентина" с 21,6%. Тройку лидеров замыкает "Реал Бетис", чьи шансы компьютер оценил в 18,1% Далее идут два польских клуба – "Легия" с 2,7%% и "Ягеллония" с 2,4%.

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Who will win the 2024-25 UEFA Conference League?



Following the last 16 ties, we look at the latest Opta supercomputer predictions for this season's competition. — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 14, 2025

Добавим, что сезон Лиги конференций 2024/25 завершится финалом во Вроцлаве 28 мая.