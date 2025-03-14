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Девять голов и серия пенальти. Лугано – Целе 5:4 (пен. 1:3). Видеообзор матча

Лига конференций
Обновлено

Просто безумие

Девять голов и серия пенальти. Лугано – Целе 5:4 (пен. 1:3). Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Целе" прошел "Лугано" в 1/8 финала Лиги Европы.

Победив в первой встрече (1:0), словенский клуб уступил швейцарцам по итогам основного времени и овертайма (4:5), но затем взял свое в серии пенальти.

В четвертьфинале турнира противостоять "Целе" будет "Фиорентина".

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Лига конференций. 1/8 финала. Второй матч.

Стадион: “Стокхорн Арена” (Тун)

“Лугано” – “Целе” 5:4 (первая игра - 0:1)

Голы: Махмуд 21, Кутсиас 42, Дос Сантос 44, Кутсиас 80, Думбия 118 – Сеслар 40, Светлин 68, Кучиш 90+5 (с пенальти), Ньето 97

Серия пенальти: 1:3

“Лугано” (били первыми): Пшибылко (выше ворот), Штеффен (вратарь), Мэй (забил), Чиминьяни (перекладина)

“Целе”: Эдмилсон (забил), Сеслар (забил), Карничник (забил)

Удаления: Хайдари 90+4

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