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Девять голов и серия пенальти. Лугано – Целе 5:4 (пен. 1:3). Видеообзор матча
Просто безумие
Getty Images/Global Images Ukraine
"Целе" прошел "Лугано" в 1/8 финала Лиги Европы.
Победив в первой встрече (1:0), словенский клуб уступил швейцарцам по итогам основного времени и овертайма (4:5), но затем взял свое в серии пенальти.
В четвертьфинале турнира противостоять "Целе" будет "Фиорентина".
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Лига конференций. 1/8 финала. Второй матч.
Стадион: “Стокхорн Арена” (Тун)
“Лугано” – “Целе” 5:4 (первая игра - 0:1)
Голы: Махмуд 21, Кутсиас 42, Дос Сантос 44, Кутсиас 80, Думбия 118 – Сеслар 40, Светлин 68, Кучиш 90+5 (с пенальти), Ньето 97
Серия пенальти: 1:3
“Лугано” (били первыми): Пшибылко (выше ворот), Штеффен (вратарь), Мэй (забил), Чиминьяни (перекладина)
“Целе”: Эдмилсон (забил), Сеслар (забил), Карничник (забил)
Удаления: Хайдари 90+4
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