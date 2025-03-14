  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Феерия атаки. Витория Гимарайнш - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феерия атаки. Витория Гимарайнш - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча

Лига конференций

Разница в классе далась в знаки

Феерия атаки. Витория Гимарайнш - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Бетис" разгромил "Виторию Гимарайнш" во второй игре 1/8 финала Лиги конференций.

В первом тайме дубль за андалусийцев оформил Седрик Бакамбу, во второй половине поединка забивали Антони и Иско.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига конференций. 1/8 финала (ответный матч)

13 марта. Гимарайнш. "Афонсу Энрикеш"

"Витория Гимарайнш" - "Бетис" 0:4 (первая игра - 2:2)

Голы: Бакамбу 5, 20, Антони 58, Иско 80

По теме
yellow-arrow
Девять голов и серия пенальти. Лугано – Целе 5:4 (пен. 1:3). Видеообзор матча
yellow-arrow
Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций
yellow-arrow
Энцо Мареска объяснил ключ к победе Челси над Копенгагеном
Бетис (Севилья) Витория (Гимарайнш) Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости