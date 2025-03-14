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Феерия атаки. Витория Гимарайнш - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча
Разница в классе далась в знаки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" разгромил "Виторию Гимарайнш" во второй игре 1/8 финала Лиги конференций.
В первом тайме дубль за андалусийцев оформил Седрик Бакамбу, во второй половине поединка забивали Антони и Иско.
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Лига конференций. 1/8 финала (ответный матч)
13 марта. Гимарайнш. "Афонсу Энрикеш"
"Витория Гимарайнш" - "Бетис" 0:4 (первая игра - 2:2)
Голы: Бакамбу 5, 20, Антони 58, Иско 80
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