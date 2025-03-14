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Камбэк удался. Фиорентина – Панатинаикос 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига конференций

На пути к третьему финалу подряд

Камбэк удался. Фиорентина – Панатинаикос 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" обыграла "Панатинаикос" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Общий счет противостояния - 5:4 в пользу "фиалок".

Соперником "Фиорентины" в четвертьфинале будет словенский "Целе".

Лига Конференций. 1/8 финала

13.03.2025. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

"Фиорентина" 3:1 "Панатинаикос" (первая игра - 2:3)

Голы: Мандрагора (12), Гудмундссон (24), Кин (75) – Йоаннидис (81, пен.)

Удаление: Младенович, 90+3 ("Панатинаикос")

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