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Камбэк удался. Фиорентина – Панатинаикос 3:1. Видео голов и обзор матча
На пути к третьему финалу подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" обыграла "Панатинаикос" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Общий счет противостояния - 5:4 в пользу "фиалок".
Соперником "Фиорентины" в четвертьфинале будет словенский "Целе".
Лига Конференций. 1/8 финала
13.03.2025. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)
"Фиорентина" 3:1 "Панатинаикос" (первая игра - 2:3)
Голы: Мандрагора (12), Гудмундссон (24), Кин (75) – Йоаннидис (81, пен.)
Удаление: Младенович, 90+3 ("Панатинаикос")
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