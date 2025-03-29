Почему Заря — лучший вариант для Украины в Лиге конференций 2025/26

Украинский клубный футбол переживает не лучшие времена. УПЛ теряет позиции в Таблице коэффициентов УЕФА, что усложняет путь команд в еврокубках. В сезоне 2025/26 два представителя чемпионата Украины начнут путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда (Q2CoL). Ключевой проблемой является рейтинг клубов. Только посев позволяет избежать самых сложных соперников уже на старте квалификации. Если "Шахтер" и "Динамо" борются за места в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то в Лиге конференций среди украинских команд лишь "Заря" обладает достаточным личным рейтингом (16.000), чтобы быть посеянной во всех раундах. Что это значит? Более слабые соперники и более высокая вероятность выхода в основную стадию турнира.

Рейтинг "Зари" – главный козырь

При жеребьевке УЕФА делит клубы на "сеяных" и "несеяных" в зависимости от их рейтинга. "Заря" имеет наилучшее положение среди всех гипотетических представителей (16.000). Так как если взять во внимание остальные клубы УПЛ – там будет 4.880 (ассоциативный рейтинг Украины). Это если не брать в учет "Динамо" и "Шахтер". Таким образом, если квалификацию пройдет команда без личного рейтинга, она будет несеяной и может получить серьезного соперника уже на старте.

Чтобы было понятнее стоит разобрать потенциальных соперников, которых сможет избежать "Заря" благодаря посеву. Естественно, всех оппонентов не разберешь, так как их количество немалое, но основных, на которых бы не особо хотелось попасть стоит проанализировать.

Одним из первым выступает ПАОК (Греция) – стабильный участник еврокубков. Не нужно далеко ходить и заглядывать в чемпионат Греции, ведь достаточно посмотреть, как команда сыграла в прошлой Лиге конференций. Первое место в группе, где отрыв от преследователей составил аж 7 очков и лучший показатель забитых среди всех клубов (16 голов за 6 матчей). ПАОК в плей-офф дошел аж до 1/4-й финала Лиги конференций, где без шансов на успех уступил "Брюгге".

Также стоит обратить на австрийский чемпионат, в котором на данном этапе ситуация неоднозначная. ЛАСК в турнирной таблице находится за пределами первой 6-и, а это означает, что команда не попадает в чемпионскую зону. А именно там у них была возможность пробиться на евроарену. Но не стоит опускать руки, так как Кубок Австрии в самом разгаре и там уже идет стадия полуфинала, где собственно ЛАСК имеет шансы на победу в турнире. Несмотря на историю личных противостояний с "Вольфсбергером" результат 1/2 финала Кубка Австрии может быть совершенно непредсказуемым, так как здесь мотивация выходит на первый план.

Так подробно остановились на чемпионате Австрии из-за того, что ситуация там очень запутанная и в квалификации Лиги конференций может вынырнуть... даже суперстатусный "Зальцбург", который в прошлом году выбил "Динамо" из Лиги чемпионов. По состоянию на момент написания этого материала именно он является участником ранних этапов квалификации Лиги конференций от Австрии, а, следовательно, и потенциальным соперником наших несеяных клубов.

Чемпионат Бельгии в свою очередь также может подарить на самого простого соперника с высоким рейтингом (20.500). "Антверпен" после 30-го тура занимает 5-ю позицию в турнирной таблице и со своим атакующим и открытым футболом точно может напакостить в квалификации Лиги конференций. Все-таки, бельгийские команды всегда славились своей цепкостью и стойкостью на международно арене. Это касается абсолютно всех турниров, где принимали участие их команды.

Для общего понимания ситуации, в которой мы можем оказаться, приведены в пример лишь несколько (не все) команд, которые отображают уровень соперников. Без сомнений, рейтинг у них высокий, что полностью подтверждается игрой на футбольном поле. Но также важно понимать, что еще ничего не решено и для попадания тех или иных оппонентов должны сложиться ряд определенных условий. Потому ситуация может измениться в любой момент и нужно держать руку на пульсе событий.

Трансферная политика "Зари": грамотный баланс

Еще один фактор, который делает "Зарю" более подготовленной к еврокубкам, – это работа с кадрами. Луганский клуб умеет находить перспективных футболистов, развивать их и выгодно продавать. Сразу же хочется отметить Владислава Кочергина, который является одним из самых ярких примеров. Футболист является воспитанником "Днепра", но на старте карьеры принял решение перейти в "Зарю", где раскрылся и стал лидером команды. После чего на него обратили внимание европейские скауты и теперь Владислав выступает за польский "Ракув".

Здесь же стоит обратить внимание на совсем недавний трансфер из "Полесья". Филипп Будковский присоединился к команде в 2024 году в статусе свободного агента. Многие могли уже списать футболиста, но он очень неплохо вписался в состав и уже в этом сезоне забил 6 голов и отдал одну передачу. Кроме того, "Заря" умеет работать с легионерами. Клуб привозил в Украину игроков, которые давали результат.

Одним из последних был Жуниньо (защитник). Впервые бразилец присоединился к команде в 2020 году. Тогда "Заря" забрала его в статусе свободного агента из "Вардара". Но спустя время отдала в "Пафос" и после сезона выступления игрок снова вернулся в состав украинского клуба. Но и в последнее трансферное окно клуб нашел молодого футболиста из Боснии и Герцеговины. Деян Попара 22 летний игрок перебрался в "Зарю" и уже успел провести несколько матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Такой опыт работы на трансферном рынке позволяет команде не только находить усиление, но и стабильно зарабатывать, что особенно важно в условиях экономического кризиса в украинском футболе.

История выступлений "Зари" в еврокубках

"Заря" уже неоднократно представляла Украину в Лиге Европы и Лиге конференций, показывая, что команда умеет бороться с сильными соперниками. И как раз таки благодаря этому опыту клуб может с достоинством представить Украину на евроарене. В сезоне 2016/2017 "Заря" выступала в Лиге Европы. К сожалению, дальше группового этапа пробиться не удалось, но не стоит забывать с кем мы играли. "Фенербахче", "Фейеноорд" и конечно же победитель ЛЕ того сезона "Манчестер Юнайтед". Несмотря на последнее место и всего 2 очка в группе команда смотрелась достойно.



Следующий сезон 2017/2018 также порадовал болельщиков "Зари" выступлениями на международной арене. Снова Лига Европы и групповой этап. Только вот в этот раз команда заняла третье место. В матче с "Атлетиком" из Бильбао и "Гертой" луганчане навязывали борьбу и показывал высококлассный футбол, но увы не смогли выйти из группы. Также стоит отметить дебютный сезон Лиги конференций, где "Заря" оказалась в одной группе с "Ромой". К слову, римляне тогда выиграли финал и подняли трофей над собой. Но это не помешало "Заре" создать проблемы соперникам в группе и занять третье место.

Этот опыт – важное преимущество перед конкурентами в УПЛ, которые не имеют подобной еврокубковой закалки. Вполне возможно, что клубы могут иметь лучший подбор состава или же выше по классу тренера, но "Заря" уже неоднократно оказывалась в схватках с серьезными соперниками на евроарене. Нет ничего лучше опыта, потому как только с практикой можно добиться высоких результатов.

Регламент Лиги конференций: сколько раундов до Лигового этапа?

Что касается регламента турнира, то стоит сразу же разобраться сколько команд будет участвовать в каждом из раундов квалификации. Клубы, которые выбыли в первом раунде отбора Лиги чемпионов, и команды, вылетевшие в Лиге Европы будут отправлены в Лигу конференций. Что касается 2-го и 3-го квалификационных раундов и к ним же можно отнести плей-офф Лиги конференций, то он разделены на 2 части: одну для чемпионов и одну не для чемпионов. К слову, регламент больше не требует региональных групп. Для общего понимания ситуации данное условие было до 2009 года. Но УЕФА до сих пор использует нечто подобное в первых отборочных раундах. Как мы все знаем сначала клубы делятся на сеяных и несеяных, а после уже они делятся на региональные группы.

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Первый раунд квалификации (CO-Q1) насчитывает 58 команд. Перед жеребьевкой клубы делятся на 5 групп по 10 участников и еще 1, в которой 8. Команды из одной ассоциации не могут участвовать в жеребьевке между собой. Следом идет жребий во 2-м отборочном раунде до того, как станут известны результаты первого. Пары клубов 1-го отборочного раунда определяются по наивысшему рейтингу. Также стоит поговорить о CO-Q2 (88 команд). Перед жеребьевкой пары 2-го отборочного раунда разбиваются на 8 групп по 10 клубов и одна состоит из 8 команд. Здесь такой же принцип, что коллективы из одной ассоциации не могут участвовать в жеребьевке. Пары команд определяются по наименьшему рейтингу клубов. И конечно же 3-й раунд квалификации CO-Q3, где состоит 52 клуба. Все по классической схеме, когда перед жеребьевкой команды будут разбиты на группы, где также коллективы из одной ассоциации не могут быть поставлены друг против друга.

Из всего вышеперечисленного стоит сделать вывод, что "Заря" – единственная команда в УПЛ нынешнего сезона кроме грандов, которая может удачно пробиться в Лиге конференций. Первое и самое важное – это рейтинг, благодаря которому луганчане имеют посев во все раундах квалификации. Потому как все остальные команды имеют огромный риск попадания на более сильных оппонентов. Помимо посева конечно же опыт играет огромную роль. "Заря" серьезный боец на международной арене, который уже играл в Лиге Европы и Лиге конференций. Также немаловажной частью является трансферная политика. И одно дело, когда у клуба просто есть деньги и он их тратит налево и направо, а другое – безупречная работа селекционного отдела. Ведь толкового футболиста можно подписать и бесплатно – его нужно просто найти. С учетом всех этих факторов "Заря" – наиболее оптимальный вариант для представительства Украины в Лиге конференций 2025/26.

Фото - UA-Футбол, ФК "Заря"