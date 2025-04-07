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Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера

Лига конференций

Либо входят в историю футбола, либо в историю мемов

Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Наверное, еще никогда в истории еврокубков не было случая, когда один клуб был настолько очевидным фаворитом на победу в турнире еще перед стартом сезона. Лондонский "Челси" должен был попасть в Лигу Европы, однако победа "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии отбросила лондонцев в третий по силе европейский клубный турнир.

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Что же поделаешь, теперь "синим" нужно подтверждать свой фаворитный статус, пока что у них это успешно получается. Однако достаточно ли запаса прочности у команды Энцо Марески, чтобы завершить начатое и в итоге, вполне возможно, помочь донецкому "Шахтеру" в следующем сезоне? Мы считаем, что да и на это есть сразу несколько причин.

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Невероятная мотивация "Челси" войти в историю

Если взглянуть на сумму призовых, которые гарантирует УЕФА за победу в Лиге Конференций, то становится понятно, что это турнир точно не для клуба такого калибра. Условные 7 миллионов евро за поднятие трофея над своей головой не сыграют никакой важной роли в финансовом отчете Тодда Боэли и Бехдада Эгбали, двух печально известных совладельцев клуба. В прошлом году они решили обойти правила ФФП и продали права на женскую команду, а также два отеля на "Стэмфорд Бридж" своей дочерней компании за 230 миллионов фунтов, поэтому если и искать мотивацию для клуба выигрывать этот турнир, то точно не финансовую.

Однако остается спортивная составляющая и поверьте, она решает даже больше, чем деньги в этом случае. "Челси" имеет шанс стать первой командой в истории, которая выиграет все три имеющиеся еврокубки: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. "Синие" вообще любят ставить уникальные еврокубковые рекорды, в 2013-м году они стали первым и единственным клубом, который больше недели владел одновременно как трофеем Лиги Чемпионов (который они выиграли в 2012-м), так и Лиги Европы (который они подняли как раз в 2013-м). Победа в Лиге конференций станет очередным достижением, которое будет трудно повторить кому-либо.

Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера - изображение 1

И не только погоня за рекордами здесь будет решать. Не забываем, что это полностью перестроенная новая команда с новыми владельцами. Владельцы влили огромные деньги в молодых футболистов с прицелом на будущее и, конечно, они очень ждут первый трофей за время своего правления. Это отличный шанс удовлетворить собственное самолюбие и забрать первый символический трофей для американских бизнесменов, что для них должно стать началом для дальнейших свершений.

А также не забываем и о самих игроках. Коул Палмер, Марк Кукурелья, Мойзес Кайседо, Николя Джексон и многие другие — это футболисты, которые еще никогда в своей жизни не выигрывали ни одного трофея на взрослом уровне. А подобные вещи — это всегда особый момент в жизни каждого профессионального игрока, даже если это такое скромное достижение, как третий по силе европейский клубный турнир. Поэтому владельцы и игроки здесь объединены в поисках своего первого трофея, они все голодны к нему, поэтому мотивации здесь хватает.

Даже резервный состав обеспечивает победы

Проанализировав результаты "синих" на пути к четвертьфиналу турнира, к отдельным матчам могут возникнуть логичные вопросы: а почему так слабо? Разница в классе между командами иногда колоссальная, но когда смотришь на непосредственно игру, то команды разделяет не так уж и много. Здесь нужно разбирать контекст.

Даже в квалификации к Лиге конференций они в августе успели проиграть "Серветту" 1:2, помогло им только то, что домашний матч накануне "синие" выиграли со счетом 2:0. На этапе лиги все было стабильно, хоть и ожидания в отдельных матчах были выше.

Это именно тот этап, где прекрасно проявил себя Михаил Мудрик и мы регулярно могли следить за его перформансами в синей футболке. Не в последнюю очередь благодаря усилиям украинца был добыт 100% результат без потери очков. Сначала обыграли "Гент" (4:2), затем "Панатинаикос" (4:1), "Ноа" (8:0) и в четвертом туре возникли первые трудности с "Хайденхаймом", где все же удалось выиграть 2:0. Ну а матчи против "Астаны" (3:1) и "Шемрок Роверс" (5:1) стали просто формальностью.

И это мы перечисляем результаты по сути второго состава "Челси". Они даже на этот период не зарегистрировали Коула Палмера, Уэсли Фофана и Ромео Лавию. Они постоянно выходили вторым составом с Дьюсбери-Холлом, Ачемпонгом, Тайриком Джорджем, Марком Гию и другими исполнителями, которые не получали игрового времени в АПЛ.

Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера - изображение 2

То есть "синие" — это едва ли не единственный участник Лиги конференций, который может себе позволить играть буквально резервом и все равно гарантировать результат. Вот настолько большая пропасть между ними и всеми остальными участниками. Коул Палмер присоединился к заявке команды только на этап плей-офф с прицелом помочь команде в решающих матчах, если будет такая необходимость.

Тот, кто смотрел игру с "Копенгагеном" в 1/8 финала могут сказать, что этот "Челси" с проблемами прошел датчан. Однако здесь стоит отметить силу соперника, в то же время не забывать, что "синие" продолжают играть в экономном режиме с огромной ротацией, которой будет становиться все меньше, чем ближе они будут подходить к финалу.

Лига конференций не отвлекает от АПЛ

Еще одной причиной потенциального триумфа лондонцев в этом турнире является то, что их планы на матчи внутреннего чемпионата никак не меняются от того, что они играют еще в еврокубках. Более того, иногда это даже идет на пользу, ведь помогает тренеру привлекать игроков, которые не получают регулярной игровой практики, а также дает шанс отдельным исполнителям плавно войти в игровой ритм после долгосрочных травм.

Матчи Лиги конференций помогают выдерживать баланс в команде, при этом не заставляя их чем-то жертвовать. Коул Палмер имеет мышечную усталость? Он спокойно отдохнет полноценную неделю, не играя в четверг. Рис Джеймс только что восстановился после двухмесячной травмы? Можно заиграть его в Лиге Конференций, где будет меньше нагрузок, чем в АПЛ. А уже через 2-3 недели он будет готов к большим испытаниям.

"Легия" - "Челси"

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То есть здесь не стоит вопрос о том, на какой турнир делать ставку. В нынешних условиях "Челси" спокойно может играть на два фронта, что лишь усиливает их шансы на победу в турнире. Ну и не забываем о сетке, в которой находятся "синие". До финала им нужно пройти "Легию", а в полуфинале их ожидает победитель пары "Юргорден"/"Рапид". То есть с потенциальными грандами этого турнира, а именно "Фиорентиной" или "Бетисом", они не встретятся вплоть до решающего матча.

Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера - изображение 3

Что или кто может помешать "Челси" выиграть Лигу конференций?

Отвечая на этот вопрос, есть огромный соблазн сказать, что единственный, кто может остановить лондонцев на пути к победе — это сами лондонцы. Они находятся не в той форме, в которой находились осенью, скорости и энергия снизились, от чего игровой рисунок исказился. Однако исказился не настолько, чтобы списать их с фаворитов, ни в коем случае.

Если они не пройдут в финал, это будет личным позором как футболистов, так и Марески. При всем уважении к "Легии", "Юргордену" и "Рапиду", это не те коллективы, которым "синие" могут позволить себе проиграть. А вот если говорить о финальном матче, то там действительно может произойти все, что угодно. Например, если соперником там будет "Фиорентина", никто не застрахован от фантастического выступления Давида Де Хеа, который является настоящим мастером куража. А если в финале будет "Бетис", то Пеллегрини и его секретное оружие в лице Антони могут показать матч жизни и забрать свое.

Несмотря на все вышеперечисленное, мы все равно понимаем, что кто бы ни выступил соперником в решающем матче, выигрывать его должен "Челси". Любой другой итог заставит сообразительных футбольных любителей сгенерировать невероятное количество мемов, аналитиков — вспомнить, какова стоимость состава "синих" по сравнению с другими конкурентами по турниру, а владельцев клуба — невероятно разочароваться от потери возможности взять первый трофей после их прихода. Впрочем у лондонцев достаточно аргументов в свою пользу и мы ожидаем, что они их используют и в итоге поднимут эту чашу над своей головой 28-го мая во Вроцлаве.

Почему победа "Челси" в Лиге конференций может стать "спасательным жилетом" для "Шахтера"

Все аргументы, изложенные выше, дают возможность истинным болельщикам "Челси" небезосновательно надеяться на триумф своих любимцев в еврокубковом турнире. По иронии судьбы, фанаты "синих" могут найти немало единомышленников в Украине – тех, кто беспокоится о судьбе "Шахтера" в частности и выступлениях наших представителей в Европе в целом. Разница только в том, что у болельщиков "Челси" – обоснованные надежде, а у болельщиков "Шахтера" - надежда от безысходности.

Ведь по квоте рейтинга страны Украина уже не может претендовать на прямой (без квалификации) выход в основной этап еврокубков, к чему уже так привыкли болельщики "Шахтера". Падение в Таблице коэффициентов создает все новые и новые препятствия (в виде самых низких квалификационных этапов) для наших представителей. Но лазейки остаются через рейтинг клубов.

Реформа УЕФА, осуществленная несколькими годами ранее, предоставила больше преференций клубам с высоким личным рейтингом. В Украине таковым является "Шахтер", который благодаря предыдущим достижениям на евроарене может при определенном стечении обстоятельств претендовать на выход в основной этап Лиги чемпионов или Лиги Европы даже несмотря на падение Украины в конец третьего десятка рейтинга европейских Ассоциаций.

Конкретно кейс "Челси" может помочь "Шахтеру" вот как: если Лигу конференций выиграет команда, которая обеспечит себе место в следующей Лиге чемпионов или Лиге Европы через чемпионат, место победителя Лиги конференций в основном раунде Лиги Европы достанется наиболее рейтинговой команде квалификации Лиги Европы.

По состоянию на сейчас "Шахтер" в онлайн-моделировании квалификационной сетки следующей Лиги Европы на первом месте в очереди, то есть – минует квалификацию.

Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера - изображение 4

Конечно, только победы "Челси" в еврокубковом турнире будет мало. Нужно еще дождаться, чтобы "синие" не провалились в АПЛ, и чтобы сам "Шахтер" квалифицировался в Лигу Европы (второе место в УПЛ при условии, что чемпион станет обладателем Кубка Украины, или же победа "Шахтера" в Кубке Украины), однако мотивация поболеть за "синих" еще та. С другой стороны, при благоприятном стечении обстоятельств в Серии А и Ла Лиге "горнякам" может пойти на пользу и победа "Фиорентины" или "Бетиса" в еврокубковом турнире.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол и победу "Челси" в Лиге конференций: "Челси" выиграет трофей - "да" за коэффициент 1.51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Важный фактор - это совпадение благоприятных обстоятельств в национальных чемпионатах, если все же первые два условия (победа "Челси" в Лиге конференций и финиш в зоне ЛЕ/ЛЧ в АПЛ, и выход "Шахтера" в Лигу Европы) сложатся удачно. А благоприятным это совпадение будет тогда, когда из национальных чемпионатов команды, имеющие более высокий личный рейтинг, чем у "Шахтера", не финишируют в зоне Лиги Европы. Например, там очень нежелательно видеть "Рейнджерс", "Динамо" (Загреб), "Порту", "Бенфику", "Фейеноорд", АЗ и прочее.

Надоело надеяться на других, а не на себя? Таковы сейчас реалии. Мы стремительно летим на дно квалификационной сетки еврокубков, но еще его не достигли. И вот такие "ступеньки", одна из которых может оказаться под ногами "Шахтера", способны стать для украинского представительства в Европе точкой опоры.

Как ни крути, лишним это не будет.

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Комментарии
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rosa19631@i.ua (Бережани)
07.04.2025 в 17:24
Який шахтар? Друге місце займе Олександрія!!!
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Комментарии 1
rosa19631@i.ua (Бережани)
07.04.2025 в 17:24
Який шахтар? Друге місце займе Олександрія!!!
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