Бетис - Ягеллония: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Противостояние с очевидным фаворитом. В первом матче 1/4 финала Лиги конференций испанский "Бетис" примет польскую "Ягеллонию".



Поединок состоится в четверг, 10 апреля 2025 года, в 22:00. Место проведения - стадион "Бенито Вильямарин" в Севилье. Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO 5.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Бетіс - Ягеллонія Смотреть трансляцию