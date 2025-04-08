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Бетис - Ягеллония: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Бетис - Ягеллония: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Бетис - Ягеллония: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Противостояние с очевидным фаворитом. В первом матче 1/4 финала Лиги конференций испанский "Бетис" примет польскую "Ягеллонию".

Поединок состоится в четверг, 10 апреля 2025 года, в 22:00. Место проведения - стадион "Бенито Вильямарин" в Севилье. Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO 5.

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Трансляція матчу Бетіс - Ягеллонія
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол.

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