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Целе - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Целе - Фиорентина Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Целе - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Целе" сыграет на своем поле против "Фиорентины" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций. Игра пройдет в Целе на стадионе Stadion Z'dežele.

Словенцы в 1/16 финала еврокубка переиграли кипрский АПОЭЛ (2:2, 2:0), а на следующей стадии добились победы над швейцарским "Лугано" (1:0, 5:4 - 3:1 по пенальти).

Итальянцы вышли в 1/8 финала напрямую, а в борьбе за место в четвертьфинале выиграли у греческого "Панатинаикоса" (2:3, 3:1).

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Поединок состоится в четверг, 10 апреля. Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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