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Целе - Фиорентина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Целе - Фиорентина Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Целе" сыграет на своем поле против "Фиорентины" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги конференций. Игра пройдет в Целе на стадионе Stadion Z'dežele.
Словенцы в 1/16 финала еврокубка переиграли кипрский АПОЭЛ (2:2, 2:0), а на следующей стадии добились победы над швейцарским "Лугано" (1:0, 5:4 - 3:1 по пенальти).
Итальянцы вышли в 1/8 финала напрямую, а в борьбе за место в четвертьфинале выиграли у греческого "Панатинаикоса" (2:3, 3:1).
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Поединок состоится в четверг, 10 апреля. Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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