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Легия – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

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Гонсалу Фейо попытается оформить сенсацию

Легия – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

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Очевидно, что это встреча команд разного калибра, однако тоже очевидно, что состав лондонцев на первый матч против "Легии" слегка может выровнять силы, ведь вряд ли там стоит ожидать Палмера, Энцо или Джексона. Конечно, чтобы победить, польской команде нужно прыгнуть выше головы. Способны ли они на столь сильный прыжок?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 10 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 2.

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Трансляция матча "Легия" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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