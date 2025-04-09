Легия – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК

Очевидно, что это встреча команд разного калибра, однако тоже очевидно, что состав лондонцев на первый матч против "Легии" слегка может выровнять силы, ведь вряд ли там стоит ожидать Палмера, Энцо или Джексона. Конечно, чтобы победить, польской команде нужно прыгнуть выше головы. Способны ли они на столь сильный прыжок?

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 10 апреля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Легия" — "Челси" Смотреть трансляцию

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