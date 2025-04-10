Легия – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

В прошлом раунде Лиги Конференций "Челси" уже показал, что может проходить своих соперников сугубо за счет более высокого индивидуального класса. Команды там все же нет, но хватит ли этого класса, чтобы получить выездной результат с "Легией"? Увидим совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 10 апреля.

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Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч

10 апреля. 19:45. Варшава. "Стадион Войска Польского"

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Легия" — "Челси" Смотреть трансляцию

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