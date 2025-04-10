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Легия – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Насколько сложный матч ожидает Мареску и его команду?

Легия – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

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В прошлом раунде Лиги Конференций "Челси" уже показал, что может проходить своих соперников сугубо за счет более высокого индивидуального класса. Команды там все же нет, но хватит ли этого класса, чтобы получить выездной результат с "Легией"? Увидим совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 10 апреля.

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Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч

10 апреля. 19:45. Варшава. "Стадион Войска Польского"

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Легия" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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