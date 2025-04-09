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Юргорден – Рапид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Матч состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая встреча команд между собой в истории.
"Юргорден" на пути к четвертьфиналу прошёл кипрский "Пафос". Австрийский "Рапид" лишь в дополнительное время сумел одолеть "Борац Баня-Луку".
Разные матчи и теперь им предстоит выявить сильнейшего в противостоянии.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 10 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале Megogo Футбол 6 на платформе MEGOGO.
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Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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