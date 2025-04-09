Юргорден – Рапид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Первая встреча команд между собой в истории.

"Юргорден" на пути к четвертьфиналу прошёл кипрский "Пафос". Австрийский "Рапид" лишь в дополнительное время сумел одолеть "Борац Баня-Луку".

Разные матчи и теперь им предстоит выявить сильнейшего в противостоянии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 10 апреля.

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