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Тренер Челси рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Легии в ЛК

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Матч Легия - Челси состоится 10 апреля

Тренер Челси рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Легии в ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

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Накануне матча 1/4 финала Лиги конференций против польской "Легии", главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился информацией о кадровой ситуации в команде.

"К сожалению, Фофана выбыл до конца сезона. Надеюсь, мы сможем получить Лавиа очень скоро. Не знаю, для следующей игры ли, но он выглядит неплохо с точки зрения быстрого возвращения. Нам нужно поддержать обоих, а затем увидим в конце сезона.

У нас есть хорошие новости относительно Гиу. Сегодня он выглядит довольно хорошо, гораздо лучше, и он может вернуться до конца сезона", - сказал Мареска.

Напомним, что поединок "Легия" - "Челси" состоится 10 апреля. Старт - в 19:45 по Киеву.

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Источник:
chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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