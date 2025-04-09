Тренер Челси рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Легии в ЛК

Накануне матча 1/4 финала Лиги конференций против польской "Легии", главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился информацией о кадровой ситуации в команде.

"К сожалению, Фофана выбыл до конца сезона. Надеюсь, мы сможем получить Лавиа очень скоро. Не знаю, для следующей игры ли, но он выглядит неплохо с точки зрения быстрого возвращения. Нам нужно поддержать обоих, а затем увидим в конце сезона.

У нас есть хорошие новости относительно Гиу. Сегодня он выглядит довольно хорошо, гораздо лучше, и он может вернуться до конца сезона", - сказал Мареска.