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Юргорден – Рапид: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Шведы против австрийцев

Юргорден – Рапид: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обе команды стартовали со второго раунда квалификации еврокубков. Хотя и есть одно отличие: "Юргорден" начал в Лиге конференций, а "Рапид" – в Лиге Европы, однако они прошли очень долгий путь продолжительностью почти девять месяцев. Сегодня будет первый шаг двухматчевого противостояния, которое решит, кто сыграет с победителем пары “Челси” – “Легия”.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

В прямой трансляции этот матч покажет канал Megogo Футбол 6 на OTT-платформе MEGOGO.

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Лига конференций

1/4 финала, первый матч

10 апреля, 22:00. 3Arena (Стокгольм)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер

Прямая трансляция: Megogo Футбол 6

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Трансляція матчу Юргорден - Рапід
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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