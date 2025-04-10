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Юргорден – Рапид: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Шведы против австрийцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды стартовали со второго раунда квалификации еврокубков. Хотя и есть одно отличие: "Юргорден" начал в Лиге конференций, а "Рапид" – в Лиге Европы, однако они прошли очень долгий путь продолжительностью почти девять месяцев. Сегодня будет первый шаг двухматчевого противостояния, которое решит, кто сыграет с победителем пары “Челси” – “Легия”.
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В прямой трансляции этот матч покажет канал Megogo Футбол 6 на OTT-платформе MEGOGO.
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Лига конференций
1/4 финала, первый матч
10 апреля, 22:00. 3Arena (Стокгольм)
Главный арбитр: Тобиас Штиллер
Прямая трансляция: Megogo Футбол 6
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