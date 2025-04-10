Целье - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

"Целье" - первая словенская команда в четвертьфинале Еврокубков в истории. "Фиорентина" же - финалист двух последних розыгрышей Лиги Конференций. Впрочем, "фиалкам" в этом турнире часто тяжело против даже скромных соперников.

В отдельных матчах они играли вничью с командами из Венгрии, Чехии, Израиля, Латвии, проигрывали командам из Кипра, Австрии, Польши. Значит, и у команды из Словении есть шанс, тем более дома, где не проигрывала в последних 11-ти Еврокубковых матчах. Причем разница мячей "Целье" в этих 11-ти - 24:12, так что и сегодня можно ожидать много голов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 10 апреля. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Лига Конференций. Четвертьфинал. Первый матч

10 апреля. 22:00. Целье. "Арена З'дежеле"

"Целье" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)