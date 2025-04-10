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Целье - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Целье - Фиорентина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2025 ⋊ Лига Конференций на UA-Футбол

Целье - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Целье" - первая словенская команда в четвертьфинале Еврокубков в истории. "Фиорентина" же - финалист двух последних розыгрышей Лиги Конференций. Впрочем, "фиалкам" в этом турнире часто тяжело против даже скромных соперников.

В отдельных матчах они играли вничью с командами из Венгрии, Чехии, Израиля, Латвии, проигрывали командам из Кипра, Австрии, Польши. Значит, и у команды из Словении есть шанс, тем более дома, где не проигрывала в последних 11-ти Еврокубковых матчах. Причем разница мячей "Целье" в этих 11-ти - 24:12, так что и сегодня можно ожидать много голов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 10 апреля. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.

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Лига Конференций. Четвертьфинал. Первый матч
10 апреля. 22:00. Целье. "Арена З'дежеле"
"Целье" - "Фиорентина"
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

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Трансляция матча Целье - Фиорентина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Леон Вургафт
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