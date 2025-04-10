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Буде-Глимт - Лацио. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига конференций

Буде-Глимт - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Буде-Глимт - Лацио. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы сыграют "Буде-Глимт" и "Лацио". Это первая встреча команд в истории. Норвежцы имеют лучшую атаку в турнире, а итальянцы могут ответить лучшей обороной.

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Матч состоится в четверг, 10-го апреля. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу Буде-Глімт - Лаціо
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