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Бетис - Ягеллония: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Бетис - Ягеллония: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2025 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Противостояние с очевидным фаворитом. В первом матче 1/4 финала Лиги конференций испанский "Бетис" примет польскую "Ягеллонию".
Поединок состоится в четверг, 10 апреля 2025 года, в 22:00. Место проведения - стадион "Бенито Вильямарин" в Севилье. Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO 5.
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Трансляція матчу Бетіс - ЯгеллоніяСмотреть трансляцию
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол.
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