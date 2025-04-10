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Полузащитник Челси перед матчем с Легией: Мотивированы стать первым клубом, выигравшим все доступные европейские трофеи
Шансы в их ногах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" прокомментировал предстоящий матч Лиги Конференции против "Легии".
Киран Дьюсбери-Холл заявил, что игроки хотят победить в турнире и мотивированы стать первым клубом, выигравшим все доступные европейские трофеи.
"Конечно, я хочу выигрывать трофеи. Я хочу выигрывать в каждом соревновании, в котором мы участвуем, а поднимать трофеи — это то, чего ты хочешь как игрок.
Было бы здорово стать первым клубом, выигравшим все доступные европейские трофеи, и все игроки стремятся к этой цели. Это само по себе достаточная мотивация", - заявил игрок.
В этом сезоне Дьюсбери-Холл сыграл в 24-х матчах "Челси", в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
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Напомним, "Челси" сыграют первый матч 1/4 финала Лиги Конференций против "Легии" 10 апреля. Поединок начнётся в 19:45 по киевскому времени.
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