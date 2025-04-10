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Полузащитник Челси перед матчем с Легией: Мотивированы стать первым клубом, выигравшим все доступные европейские трофеи

Лига конференций

Шансы в их ногах

Полузащитник Челси перед матчем с Легией: Мотивированы стать первым клубом, выигравшим все доступные европейские трофеи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" прокомментировал предстоящий матч Лиги Конференции против "Легии".

Киран Дьюсбери-Холл заявил, что игроки хотят победить в турнире и мотивированы стать первым клубом, выигравшим все доступные европейские трофеи.

"Конечно, я хочу выигрывать трофеи. Я хочу выигрывать в каждом соревновании, в котором мы участвуем, а поднимать трофеи — это то, чего ты хочешь как игрок.

Было бы здорово стать первым клубом, выигравшим все доступные европейские трофеи, и все игроки стремятся к этой цели. Это само по себе достаточная мотивация", - заявил игрок.

В этом сезоне Дьюсбери-Холл сыграл в 24-х матчах "Челси", в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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Напомним, "Челси" сыграют первый матч 1/4 финала Лиги Конференций против "Легии" 10 апреля. Поединок начнётся в 19:45 по киевскому времени.

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Киран Дьюсбери-Холл
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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