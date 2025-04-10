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Лев в море огней. Фанаты Легии ярко зажгли перед матчем с Челси в ЛК. ВИДЕО

Лига конференций

Варшава встретила Челси дерзким перформансом ультрас

Лев в море огней. Фанаты Легии ярко зажгли перед матчем с Челси в ЛК. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертьфинальный матч Лиги конференций между "Легией" и "Челси" начался с яркого и провокационного перформанса от болельщиков.

Перед началом поединка фанаты польской команды развернули на своем секторе большое изображение рыцаря, который пронзает льва ножом. Это сопровождалось массовым использованием пиротехники - трибуны заполонили густые клубы дыма от горящих файеров.

Дополнял перформанс лозунг: "Fear no one", что в переводе означает "Не бойся никого".

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