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Лев в море огней. Фанаты Легии ярко зажгли перед матчем с Челси в ЛК. ВИДЕО
Варшава встретила Челси дерзким перформансом ультрас
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четвертьфинальный матч Лиги конференций между "Легией" и "Челси" начался с яркого и провокационного перформанса от болельщиков.
Перед началом поединка фанаты польской команды развернули на своем секторе большое изображение рыцаря, который пронзает льва ножом. Это сопровождалось массовым использованием пиротехники - трибуны заполонили густые клубы дыма от горящих файеров.
Дополнял перформанс лозунг: "Fear no one", что в переводе означает "Не бойся никого".
Warszawa wita Chelsea #LEGCHE @RadioZET_NEWS ???????????? pic.twitter.com/d2PQdJhhZ9— Mateusz Ligęza (@LigezaMateusz) April 10, 2025
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