ЛК. Легия – Челси 0:3. Когда хватает просто индивидуального класса

Приезд лондонцев в Варшаву не внушал много ожиданий накануне, поскольку нынешняя форма "синих" не впечатляет, а уровень "Легии" по сравнению с "Челси" все же кардинально разный. Поэтому ожидания были просты: однако команда, то есть Марески, будет неумело атаковать и владеть инициативой, а другая, то есть Фейо, будет банально сидеть в обороне и пытаться отбиться от давления, не забывая делать это максимально массированно.

Стартовый состав подопечных Марески удивил разве что наличием в нем Коула Палмера с первых минут, то есть достаточно смелый шаг от наставника, а еще там был травматический капитан Рис Джеймс. Что касается "Легии", то они вышли вообще без особых сюрпризов.

Первая половина встречи получилась максимально прогнозируемой и скучной. "Синие" контролировали мяч отдавали немало передач, однако не могли продвинуться вперед, слишком массированная была оборона и достаточно слаженно действовали хозяева в начале игры. Такая слаженность при этом не очень отразилась в атаке для них. Подопечные Гонсалу Фейо практически не атаковали чужие ворота и даже попытки перейти в контратаку прерывались еще в центре поля, класс и преимущество "синих" были очевидными, однако не воплощались в опасные эпизоды.

Первый острый удар произошел после 30-й минуты, когда выстрелом из-за пределов штрафной площадки попал в створ ворот Кирнан Дьюсбери-Холл, однако Каспер Тобиаш среагировал и перевел круглого на угловой. После этого углового был еще один неплохой момент, впрочем неточно. То есть если лондонцы и обостряли, то в основном ударом из-за пределов штрафной площадки. На этом команды и разошлись на перерыв.

После перерыва Мареска выпустил на поле Мадуэке и Колвилла и почти сразу Нони имел свое положительное влияние. А началось все с гола Тайрика Джорджа. Воспитанник "Челси" забил свой первый гол за клуб и первый гол во взрослом футболе. Произошло это после удара от Джеймса, который перед собой отразил Тобиаш, а первым на добивании был именно Тайрик, он открыл счет во встрече.

Вскоре после этого очень простую комбинацию разыграли гости, когда Санчо сместился ближе к центру, отдал в штрафную на Мадуэке, а тот спокойно пробил в ближний угол ворот и удвоил преимущество своей команды.

Особых атакующих проявлений от варшавской команды мы не увидели даже после того, как они пропустили дважды. Ну а "синие" чувствовали, что здесь можно закрыть вопрос уже сегодня, превратив ответный матч в формальность. Сначала Нкунку получил шанс забить третий, но неудачно исполнил пенальти, который отразил вратарь, но через минуту уже Санчо красиво прошел по своему флангу и прострелил на дальнюю штангу, где все красиво замкнул Мадуэке. Поэтому 0:3 и практически без шансов для "Легии" на проход дальше, учитывая, что ответный матч состоится на "Стэмфорд Бридж".

Победа за счет индивидуального класса, а не благодаря командным действиям. Это был очередной унылый футбол от подопечных Марески, однако против "Легии" хватило и такого. Тяжеловато им будет в АПЛ.

Лига Конференций. 1/4 финала, первый матч

Стадион: "Войска Польского" (Варшава)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

"Легия" — "Челси" 0:3

Голы: Джордж (49), Мадуэке (57, 74)

*На 73-й минуте Кристофер Нкунку не реализовал пенальти (вратарь)

"Легия": Тобиаш — Вшолек (Кун, 53), Панков, Капюади, Винагре — Оеделе (Щепаняк, 83), Уигустиняк, Элитим (Гонсалвеш, 75) — Ходина (Бичахчян, 83), Морисита, Лукиньяш (Пекгарт, 75)

"Челси": Йоргенсен — Ачемпонг, Адарбиойо (Колвилл, 46), Бадиашиль, Гюсто (Амугу, 75) — Джеймс (Кукурелья, 58), Дьюсбери-Холл — Джордж (Меука, 75), Палмер (Мадуэке, 46), Санчо — Нкунку

Предупреждения: нет.