  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. ЛК. Бетис - Ягеллония 2:0. Игра велась на одной половине поля
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛК. Бетис - Ягеллония 2:0. Игра велась на одной половине поля

Лига конференций

Испанцы уверенно побеждают дома представителей Польши

ЛК. Бетис - Ягеллония 2:0. Игра велась на одной половине поля

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций. 1/4 финала (первый матч)

10 апреля. Севилья. "Бенито Вильямарин"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"Бетис" - "Ягеллония" 2:0

Голы: Бакамбу 24, Х. Родригес 45+2

"Бетис": Виейтес - Сабали, Натан, Льоренте (Бартра 46), Р. Родригес - Кардосо, Форнальс (Альтимира 84)- Антони (Авила 75), Иско (Ло Чельсо 46), Х. Родригес (Руибаль 57) – Бакамбу

"Ягеллония": Абрамович – Стойинович (Войтушек 61), Скжипчак, Эбосс, Моутиньо – Романчук - Мики (Хансен 61), Флах (Силва 82), Имас (Кубицкий 74), Чурлинов - Пулулу (Диаби-Фадига 74)

Предупреждения: Иско 17 - Мики 17, Романчук 90+2

По теме
yellow-arrow
ЛК. Юргорден – Рапид 0:1. Автогол решил судьбу матча
yellow-arrow
ЛК. Целье - Фиорентина 1:2. Чуть не повторили субботу
yellow-arrow
Пока справляются и без Мудрика. Легия — Челси 0:3. Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Бетис (Севилья) Ягеллония (Белосток) Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости