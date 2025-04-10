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ЛК. Бетис - Ягеллония 2:0. Игра велась на одной половине поля
Испанцы уверенно побеждают дома представителей Польши
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций. 1/4 финала (первый матч)
10 апреля. Севилья. "Бенито Вильямарин"
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
"Бетис" - "Ягеллония" 2:0
Голы: Бакамбу 24, Х. Родригес 45+2
"Бетис": Виейтес - Сабали, Натан, Льоренте (Бартра 46), Р. Родригес - Кардосо, Форнальс (Альтимира 84)- Антони (Авила 75), Иско (Ло Чельсо 46), Х. Родригес (Руибаль 57) – Бакамбу
"Ягеллония": Абрамович – Стойинович (Войтушек 61), Скжипчак, Эбосс, Моутиньо – Романчук - Мики (Хансен 61), Флах (Силва 82), Имас (Кубицкий 74), Чурлинов - Пулулу (Диаби-Фадига 74)
Предупреждения: Иско 17 - Мики 17, Романчук 90+2
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