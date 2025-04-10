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ЛК. Юргорден – Рапид 0:1. Автогол решил судьбу матча

Лига конференций

Первая встреча представителей столиц осталась за Австрией

ЛК. Юргорден – Рапид 0:1. Автогол решил судьбу матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига конференций

1/4 финала, первый матч

3Arena (Стокгольм)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер

"Юргорден" (Стокгольм, Швеция) – "Рапид" (Вена, Австрия) 0:1

Гол: Финделль 62 (авт.)

"Юргорден": Ринне – Столь, Уне-Ларссон, Даниэльсон, Косуги – Гуликсен (Берг 83), Финделль, Хаарала (Мулугета 78) – Жугель (Тенхо 89), Приске, Фаллениус

"Рапид": Гедль – Болла, Цветкович, Ро Яо – Освальд, Ромео (Бишоф 62), Григич (Беркеет 77), Шауб (Радулович 85) – Янссон, Бельо (Зайдль 62), Кара (Бургшталлер 85)

Предупреждения: Финделль 61 – Шауб 27, Болла 43, Радулович 90

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