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ЛК. Юргорден – Рапид 0:1. Автогол решил судьбу матча
Первая встреча представителей столиц осталась за Австрией
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига конференций
1/4 финала, первый матч
3Arena (Стокгольм)
Главный арбитр: Тобиас Штиллер
"Юргорден" (Стокгольм, Швеция) – "Рапид" (Вена, Австрия) 0:1
Гол: Финделль 62 (авт.)
"Юргорден": Ринне – Столь, Уне-Ларссон, Даниэльсон, Косуги – Гуликсен (Берг 83), Финделль, Хаарала (Мулугета 78) – Жугель (Тенхо 89), Приске, Фаллениус
"Рапид": Гедль – Болла, Цветкович, Ро Яо – Освальд, Ромео (Бишоф 62), Григич (Беркеет 77), Шауб (Радулович 85) – Янссон, Бельо (Зайдль 62), Кара (Бургшталлер 85)
Предупреждения: Финделль 61 – Шауб 27, Болла 43, Радулович 90
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