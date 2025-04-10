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ЛК. Целье - Фиорентина 1:2. Чуть не повторили субботу
Фаворит создает гандикап
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Конференций. Четвертьфинал. Первый матч
Целье. "Арена З'дежеле"
"Целье" - "Фиорентина" 1:2
Голы: Делорье-Шобе 68 (пен.) - Раньери 27, Мандрагора 62 (пен.)
"Целье": Р. Силва, Ньето, Вуклишевич, Неманич, Карничник, Делорье-Шобе (Эдмилсон 89), Забуковник, Квесич (Йосифов 83), Светлин, Сешлар, Матко
"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Понграчич, Раньери, Морено (Паризи 46), Катальди (Ричардсон 64), Адли (Фаджоли 64), Мандрагора, Фолоруншо (Додо 77), Бельтран, Дзаньоло (Кен 89)
Предупреждения: Вуклишевич 55 - Морено 35, Раньери 49, Дзаньоло 53, Додо 87, Кен 90+6
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
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