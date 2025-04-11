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Два игрока Фиорентины пропустят ответный матч Лиги Конференций

Лига конференций

Были не осторожными

Два игрока Фиорентины пропустят ответный матч Лиги Конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два игрока "Фиорентины" пропустят ответный матч Лиги Конференций.

На матч против "Целье" за итальянский клуб не выйдут защитник Матиас Морено и полузащитник Николо Дзаньоло.

Морено получил жёлтую карточку на 35-й минуте матча. Она стала для футболиста третьей, и он пропустит один матч турнира. Также футболист был заменён в перерыве.

Дзаньоло получил предупреждение на 53-й минуте. В двух матчах Лиги Конференций он получил два предупреждения. Но у него была ещё жёлтая карточка в Лиге Чемпионов во время выступлений за "Галатасарай".

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Напомним, что "Фиорентина" обыграла "Целье" со счётом 2:1. Ответный матч состоится 17 апреля.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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