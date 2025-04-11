Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два игрока Фиорентины пропустят ответный матч Лиги Конференций
Были не осторожными
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Два игрока "Фиорентины" пропустят ответный матч Лиги Конференций.
На матч против "Целье" за итальянский клуб не выйдут защитник Матиас Морено и полузащитник Николо Дзаньоло.
Морено получил жёлтую карточку на 35-й минуте матча. Она стала для футболиста третьей, и он пропустит один матч турнира. Также футболист был заменён в перерыве.
Дзаньоло получил предупреждение на 53-й минуте. В двух матчах Лиги Конференций он получил два предупреждения. Но у него была ещё жёлтая карточка в Лиге Чемпионов во время выступлений за "Галатасарай".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Фиорентина" обыграла "Целье" со счётом 2:1. Ответный матч состоится 17 апреля.
Популярное сейчас
- Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо
- США и Россия снова обменялись заключенными: среди освобожденных – осужденная за донат Украине
- Клуб Второй лиги пригласил большое количество новичков
- Легия – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 10.04.2025
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения