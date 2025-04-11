Лига конференций
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Только два реализованных момента, несмотря на давление андалусийцев. Бетис – Ягеллония 2:0. Обзор матча
Комфортное преимущество перед гостевым поединком
Getty Images/Global Images Ukraine
До перерыва "зелено-белые" отличились дважды при трех ударах в створ. После перерыва давление хозяев только увеличилось, но польский коллектив уже не пропускал. "Желто-красные" избежали разгрома на выезде и сохранили небольшие шансы на место в ½.
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Смотрите обзор первого матча ¼ финала Лиги конференций
Севилья. Бенито Вильямарин, 56 442 зрителя
Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2
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