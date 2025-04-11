Только два реализованных момента, несмотря на давление андалусийцев. Бетис – Ягеллония 2:0. Обзор матча

До перерыва "зелено-белые" отличились дважды при трех ударах в створ. После перерыва давление хозяев только увеличилось, но польский коллектив уже не пропускал. "Желто-красные" избежали разгрома на выезде и сохранили небольшие шансы на место в ½.

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Смотрите обзор первого матча ¼ финала Лиги конференций

Севилья. Бенито Вильямарин, 56 442 зрителя

Бетис – Ягеллония 2:0

Голы: Бакамбу, 24, Родригес, 45+2