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Победил автогол. Юргорден – Рапид 0:1. Обзор матча
Гости пока ведут в этом противостоянии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команды создали немало моментов у ворот друг друга, но единственный гол во встрече забила венская команда. Австрийский гранд чаще пробивал по воротам (15-13), а "железные печи" лучше контролировали мяч (60%). Хозяева сделали в 1,5 раза больше передач, а также продемонстрировали более высокий показатель точных пасов (82%).
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Смотрите обзор первого матча ¼ финала Лиги конференций
Стокгольм. 3Arena, 23 531 зритель
Гол: Финделль, 62 (аг)
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