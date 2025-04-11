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Главный тренер Челси высказался об игре с Легией
Надо уметь играть во время разных фаз матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями в разговоре с прессой после уверенной выездной победы в первом матче 1/4 финала Лиги конференций против польской "Легии" (3:0).
"Мы спланировали игру так, чтобы иметь на поле наших лучших игроков, а также дать возможность другим отдохнуть и восстановить силы.
Это была профессиональная игра и хороший результат. Во втором тайме мы действовали значительно лучше по разным причинам. Нам нужно уметь играть во время разных фаз матча. Когда соперник садится в оборону, нужно действовать быстрее с мячом. Надо пробивать из-за пределов штрафной, потому что все игроки соперника внутри. Если не бить – будет тяжело. Первый гол пришел после удара Риса издали, и Тай сыграл на добивании.
Нужно находить решения. Это другая игра. Надо учиться действовать против команд, которые плотно обороняются. Можно больше рисковать, больше бить, когда приближаешься к штрафной", – сказал Мареска.
Добавим, что ответный матч состоится 17 апреля в Лондоне.
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