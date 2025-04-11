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Вингер Челси доволен победой над Легией

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Счастлив за команду

Вингер Челси доволен победой над Легией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что противостояние с "Легией" еще не завершено, Нони Мадуэке считает, что "Челси" находится в очень выгодном положении для выхода в полуфинал Лиги конференций, ведь "синие" возвращаются из Польши с преимуществом 3:0.

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Сам вингер, который недавно восстановился после травмы, вышел со скамейки запасных и сделал весомый вклад в эту победу, оформив дубль.

"Мы очень довольны результатом – победить 3:0 на выезде, это действительно приятно. Мы знали, что это будет сложное противостояние, особенно учитывая атмосферу, которую создают их болельщики. Так что выиграть с таким счетом и привезти преимущество домой на второй матч – это очень хороший результат.

Прежде всего, я счастлив за команду. А в личном плане – рад забить дважды. После травмы хотелось снова почувствовать ритм, и эти голы дали мне уверенность перед следующей игрой", – сказал Мадуэке.

Добавим, что ответный матч состоится 17 апреля в Лондоне.

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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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