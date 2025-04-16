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Челси – Легия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛК
Гонсалу Фейо надеется, по крайней мере, на гол престижа
Getty Images / Global Images Ukraine
Похоже, после первого матча победитель этого противостояния уже известен. Очень мало шансов у поляков отыграть три гола, которые они пропустили у себя дома. Впрочем, забить в ворота лондонцев хочется, поэтому если и не пройти дальше, то хотя бы гол престижа забить они попробуют.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 3.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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