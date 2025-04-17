Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
Энцо Мареска планирует экономить силы после победы в первой игре
Getty Images / Global Images Ukraine
Неделю назад "синие" на выезде без проблем одолели "Легию" в первом матче со счетом 3:0. Теперь можно выпустить даже более экспериментальный состав, держа в уме матч с "Фулхэмом" на выходных. Ожидаем действительно неожиданных исполнителей в старте и очень спокойного матча в Лондоне.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Лига конференций. 1/4 финала. Ответный матч
17 апреля. 22:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"
Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Король умер. Реал - Арсенал 1:2. Видео голов и обзор матча
- Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча
- В двух шагах до финала. Определились все полуфинальные пары Лиги Чемпионов
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны