Челси – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Неделю назад "синие" на выезде без проблем одолели "Легию" в первом матче со счетом 3:0. Теперь можно выпустить даже более экспериментальный состав, держа в уме матч с "Фулхэмом" на выходных. Ожидаем действительно неожиданных исполнителей в старте и очень спокойного матча в Лондоне.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17 апреля.

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Лига конференций. 1/4 финала. Ответный матч

17 апреля. 22:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 3

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Легия" Смотреть трансляцию

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