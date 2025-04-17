  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Челси – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Лига конференций

Энцо Мареска планирует экономить силы после победы в первой игре

Челси – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неделю назад "синие" на выезде без проблем одолели "Легию" в первом матче со счетом 3:0. Теперь можно выпустить даже более экспериментальный состав, держа в уме матч с "Фулхэмом" на выходных. Ожидаем действительно неожиданных исполнителей в старте и очень спокойного матча в Лондоне.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17 апреля.

Favbet
1.25
6.70
10.50
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Лига конференций. 1/4 финала. Ответный матч

17 апреля. 22:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Челси" — "Легия"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Рапид - Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Ягеллония - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Фиорентина - Целье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Легия (Варшава) Челси (Лондон) Энцо Мареска Лига конференций смотреть футбол онлайн Гонсалу Фейо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости