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Фиорентина - Целье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Фиорентина - Целье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Фиорентина - Целье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фиорентина" примет "Целье" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. На прошлой неделе словенский клуб навязал хорошую борьбу "фиалкам", но все-таки уступил со счетом 1:2.

Поединок состоится в четверг, 17 апреля. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 6.

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