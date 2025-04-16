Фиорентина - Целье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Фиорентина" примет "Целье" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. На прошлой неделе словенский клуб навязал хорошую борьбу "фиалкам", но все-таки уступил со счетом 1:2.



Поединок состоится в четверг, 17 апреля. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 6.

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