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Фиорентина - Целье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Фиорентина - Целье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" примет "Целье" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. На прошлой неделе словенский клуб навязал хорошую борьбу "фиалкам", но все-таки уступил со счетом 1:2.
Поединок состоится в четверг, 17 апреля. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 6.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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