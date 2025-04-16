Ягеллония - Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

На прошлой неделе "Бетис" довольно уверенно разобрался с "Ягеллонией" по игре, но ограничился лишь двумя голами в ворота соперника. Что противопоставит польский клуб в родных стенах?



Поединок состоится в четверг, 17 апреля. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 7.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ягеллонія - Бетіс Смотреть трансляцию