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Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций
С очевидным фаворитом и шансом на камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine
Представители столиц Австрии и Швеции снова сойдутся в очном противостоянии. "Рапид" выиграл в первом, выездном для себя поединке, да еще и сейчас находится в отличной форме – поэтому он и выглядит очевидным фаворитом этого противостояния. Однако и "Юргорден" – не мальчики для избиения. Шведы себя хорошо проявили в первом матче, хоть и проиграли. Надежда на камбэк невелика, но все-таки есть.
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В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 8 на OTT-платформе MEGOGO. Начало – в 22:00.
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Лига конференций, 1/4 финала
Ответный матч (результат первого поединка 1:0)
17 апреля, 22:00. "Вестштадион" (Вена)
Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 8
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