Рапид – Юргорден. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

Представители столиц Австрии и Швеции снова сойдутся в очном противостоянии. "Рапид" выиграл в первом, выездном для себя поединке, да еще и сейчас находится в отличной форме – поэтому он и выглядит очевидным фаворитом этого противостояния. Однако и "Юргорден" – не мальчики для избиения. Шведы себя хорошо проявили в первом матче, хоть и проиграли. Надежда на камбэк невелика, но все-таки есть.

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В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Megogo Футбол 8 на OTT-платформе MEGOGO. Начало – в 22:00.

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Лига конференций, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

17 апреля, 22:00. "Вестштадион" (Вена)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 8