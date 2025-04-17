Фиорентина - Целье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Итальянская "Фиорентина" сыграет на своем поле против словенского "Целье" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги конференций.

В первой игре победу одержали итальянцы со счетом 2:1.

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Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 6.

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Лига конференций-2024/25. 1/4 финала, ответный матч

17.04.2025

Флоренция, "Стадио Артемио Франки"

"Фиорентина" 19:45 "Целье"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6