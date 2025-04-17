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Фиорентина - Целье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Фиорентина - Целье. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Фиорентина" сыграет на своем поле против словенского "Целье" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги конференций.
В первой игре победу одержали итальянцы со счетом 2:1.
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Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 6.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига конференций-2024/25. 1/4 финала, ответный матч
17.04.2025
Флоренция, "Стадио Артемио Франки"
"Фиорентина" 19:45 "Целье"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6
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