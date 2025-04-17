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Фиорентина - Целье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Фиорентина - Целье. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Фиорентина - Целье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Фиорентина" сыграет на своем поле против словенского "Целье" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги конференций.

В первой игре победу одержали итальянцы со счетом 2:1.

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Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 6.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига конференций-2024/25. 1/4 финала, ответный матч
17.04.2025
Флоренция, "Стадио Артемио Франки"
"Фиорентина" 19:45 "Целье"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 6

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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