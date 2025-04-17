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Ягеллония - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Ягеллония - Бетис: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
На прошлой неделе "Бетис" довольно уверенно разобрался с "Ягеллонией" по игре, но ограничился лишь двумя голами в ворота соперника. Что противопоставит польский клуб в родных стенах?
Поединок состоится в четверг, 17 апреля. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 7.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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