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Ягеллония - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций

Ягеллония - Бетис: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Ягеллония - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе "Бетис" довольно уверенно разобрался с "Ягеллонией" по игре, но ограничился лишь двумя голами в ворота соперника. Что противопоставит польский клуб в родных стенах?

Поединок состоится в четверг, 17 апреля. Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 7.

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