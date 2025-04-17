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Рапид - Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Рапид - Юргорден. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025⋊ Лига конференций на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Австрийский "Рапид" примет шведский "Юргорден" в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги конференций. Игра пройдет в Вене на стадионе "Альянц".
Первый поединок завершился минимальной победой австрийцев со счетом 1:0.
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Поединок начнется в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, Футбол 8.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига конференций-2024/25. 1/4 финала, ответный матч
17.04.2025
Вена, "Альянц"
"Рапид" 22:00 "Юргорден"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8
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