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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций
Фаворитом является английский клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге конференций накануне вторых матчей 1/4 финала.
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Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Челси", чьи шансы оцениваются в невероятные 55,8%.
На втором месте же расположилась итальянская "Фиорентина" с 21,3%. Тройку лидеров замыкает "Реал Бетис", чьи шансы компьютер оценил в 20,1%. Далее следуют австрийский "Рапид" с 1,8% и шведский "Юргорден" с 0,5%.
???????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 17, 2025
Ahead of the quarter-final second leg matches tonight, who are the favourites for the UEFA Conference League in 2024-25 according to the Opta supercomputer?
Добавим, что сезон Лиги конференций 2024/25 завершится финалом во Вроцлаве 28 мая.
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