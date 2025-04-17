  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций

Лига конференций

Фаворитом является английский клуб

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге конференций накануне вторых матчей 1/4 финала.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Челси", чьи шансы оцениваются в невероятные 55,8%.

На втором месте же расположилась итальянская "Фиорентина" с 21,3%. Тройку лидеров замыкает "Реал Бетис", чьи шансы компьютер оценил в 20,1%. Далее следуют австрийский "Рапид" с 1,8% и шведский "Юргорден" с 0,5%.

Добавим, что сезон Лиги конференций 2024/25 завершится финалом во Вроцлаве 28 мая.

По теме
yellow-arrow
Рапид - Юргорден. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
yellow-arrow
Челси – Легия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Конференций
yellow-arrow
Ягеллония - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Рапид (Вена) Челси (Лондон) Бетис (Севилья) Фиорентина (Флоренция) Юргорден (Стокгольм) Лига конференций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости