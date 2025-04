Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге конференций

Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге конференций накануне вторых матчей 1/4 финала.

Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Челси", чьи шансы оцениваются в невероятные 55,8%.

На втором месте же расположилась итальянская "Фиорентина" с 21,3%. Тройку лидеров замыкает "Реал Бетис", чьи шансы компьютер оценил в 20,1%. Далее следуют австрийский "Рапид" с 1,8% и шведский "Юргорден" с 0,5%.

